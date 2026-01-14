痛罵卓榮泰卻彈劾賴清德？ 莊瑞雄轟藍白：邏輯不通、走憲政後門

民進黨立委莊瑞雄。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院今（14）日召開全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會，民進黨立委 莊瑞雄壓軸發言指出，從整體提案內容與論述來看，在野黨所推動的彈劾案並非真正的憲政問責，而是一場政治表演，甚至是刻意搭建的政治鬥爭舞台。

莊瑞雄表示，從立法院所提出的兩份彈劾相關提案內容即可看出端倪，這些理由多為去年倉促提出的主張，如今再透過公聽會「補理由」。他點名，國民黨與民眾黨立委 傅崐萁、黃國昌 等人，在提案中指控總統「放任台積電赴美投資」、「出賣台灣關鍵產業」、「出賣中華民國」，內容本身即顯得荒謬。

莊瑞雄提到，台積電目前外資持股比例約72.47%，政府持股約6.38%，政府依法仍握有政策工具，若對外投資涉及國安、經濟發展、國際條約或核心技術，自然可以禁止。他反諷表示，去年提案時台積電股價約1400元，如今已超過1700元，卻反被拿來作為「政府錯誤政策」的指控，邏輯令人錯亂。

對於提案中將總統形容為「獨裁總統」，莊瑞雄表示，從多位學者專家發言可見，用詞極為激烈，但實際上，總統賴清德上任以來，台灣民主持續運作，言論自由未遭剝奪，將其類比為獨裁統治並不符合現實。

他也進一步指出，第二份文件甚至將當前政治情勢比擬為110年前的中國，暗指架空國會、迫害異己、終止選舉，這樣的描述其實更像是在指涉中國國民黨自身歷史。他直言，若將這些文件視為歷史紀錄，「寫出來本身就非常丟臉」。

莊瑞雄坦言，當前國家確實紛亂，但根源不在總統，而在立法院品質低落與濫權擴權。他指出，民進黨過去主張國會改革，但本屆藍白所推動的所謂改革法案，非但未讓憲政更健全，反而導致立法院試圖扮演檢察官、法官角色，甚至企圖否定憲法法庭判決，完全背離憲政分際。

針對外界質疑行政院長副署問題，莊瑞雄澄清，彈劾案引用其過去在司法法制委員會質詢總統府秘書長潘孟安的內容，完全錯置原意。他強調，自己當時真正要指出的是，即便立法院提高《憲法訴訟法》門檻，憲法法庭仍可在個案中宣告違憲，核心重點在於憲政解決機制，而非政治對抗。

莊瑞雄直言，彈劾程序必須具體指出總統違法、違憲之處，否則就只是政治操作。他指出，是否違憲，最終仍須由憲法法庭判斷，而非由立法院自行認定，若先行摧毀憲法法庭，再指控行政部門「自礙難行」，形同「正門不走、改走後門」。

莊瑞雄也直指，今日公聽會多數論述其實是在痛批行政院長卓榮泰，卻反過來彈劾總統，邏輯完全不通。他指出，若真要追究行政院長責任，應依法提出不信任案；若要問責總統，憲法亦設有罷免途徑，而非搭建一個明知不可行的政治舞台。

莊瑞雄最後引用憲法法庭113年憲判字第9號判決指出，總統與立法院之間並不存在直接政治責任關係，立法院無權直接向總統問責。他強調，立法院監督行政權，應走憲法的「正門」，而不是鑽政治後門，呼籲各界回歸憲政制度本身。

