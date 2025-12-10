痛罵歐洲「軟弱」還「正在衰敗」! 川普發出最嚴厲批評 美歐恐「徹底決裂」

德國德國總理梅爾茨批評美國玩弄權術，提醒烏克蘭總統澤連斯基要小心。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 美國《政治新聞網》( Politico ) 當地時間 9 日報導，美國總統川普 8 日在接受該媒體採訪時，抨擊歐盟是一個由「軟弱」之人主導的「正在衰敗」的國家集團，他指責美國的這些傳統盟友國家未能控制移民、結束俄烏衝突，並表示自己將支持與其自身願景相一致的歐洲政界人士。

報導稱，川普此次針對歐洲政治領導層的猛烈抨擊，是他迄今為止對這些西方國家發出的最嚴厲批評，而這一言論可能導致美國與法國、德國等本已極度緊張的關係陷入「徹底決裂」。

「我認為他們很軟弱。」川普表示 : 「我認為他們不知道該怎麼辦。」、「歐洲不知道該怎麼辦。」

歐盟示意圖。 圖：翻攝自 @KShevchenkoReal X 帳號

報導稱，川普發表此番言論之際，關於結束俄烏衝突的談判正處於一個非常微妙的時間點。歐洲領導人日益擔憂美國可能放棄烏克蘭及其歐洲盟友。在採訪中，川普並未就此問題向歐洲作出任何安撫性的表態，並稱俄羅斯顯然比烏克蘭處於更有利的地位。

川普還表示，他對歐洲領導人在結束俄烏衝突上所起的作用不抱太大期望，「他們只會空談，但毫無作為，戰爭就會這樣沒完沒了地持續下去。」

川普在受訪時還談及移民問題，他形容倫敦等城市因為來自中東和非洲的移民而不堪重負。川普稱，如果邊境政策不改變，一些歐洲國家「將無法作為能獨立發展的國家」。

英國各地的反移民示威，尤其在倫敦持續升溫。 圖：翻攝自 X 《 Liberacrat》

《Politico》稱，川普還表示將繼續在歐洲選舉中支持自己喜歡的候選人。川普說 : 「我支持一些人，但很多歐洲人不喜歡我支援的對象，比如歐爾班。」川普稱這位匈牙利總理的邊境管控政策值得讚賞。

近日，美國發佈新版國家安全戰略報告 ( 2025 NSS )，引發歐美媒體關注。這些媒體注意到，33 頁的國家安全戰略報告中僅有兩頁半談及歐洲，此前美國同類檔「從未對歐洲盟友表現出如此的漠視」。

美國川普政府公布最新、2025年版《國家安全戰略》。圖為報告封面。 圖：翻攝「X」@LyleJMorris

美歐專家認為，這意味著歐洲在美國家戰略中的重要性正在下降。也有媒體分析認為，報告不僅「蔑視歐洲」，甚至表現出「敵視歐洲」，把美歐戰略利益層面的裂痕，擴大至曾經支撐美歐安全同盟的共同價值觀方面。英國《金融時報》的文章說，美國報告強調了美歐雙方已出現的「意識形態鴻溝」。

德國總理梅爾茨 9 日表示，近期發佈的美國國家安全戰略報告中的部分內容對歐洲而言「不可接受」，德國及歐洲在安全政策方面必須高度獨立於美國。

梅爾茨說，歐洲的共同目標是維護歐洲大陸的自由、安全與和平，希望美國能在這條道路上與歐洲同行，如果美國不能，「那麼我們（歐洲）至少在思想上、並且終有一天在實際行動上，要對此做好準備」。

