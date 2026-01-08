痛罵習近平抓不了賴清德！驚傳「中共國師」李毅被人帶走

大陸中心／倪譽瑋報導

近期美國總統川普派員生擒委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），「中共國師」李毅對此發表評論，他稱讚美國，同時也批評中國國家主席習近平，抓不了台灣總統賴清德「你趕緊學啊！台灣多長時間沒統一了」。如今外國社群X傳出，李毅因其言論而被人帶走，引爆熱烈討論；不過目前消息僅為網路傳聞，未有官方機構證實此事。

李毅過去被外界稱為「中共國師」，曾多次發表涉及武統的言論，也發生過來台遭驅逐出境。這次美國抓走馬杜洛，李毅發表評論，他認為美國「射人先射馬，擒賊先擒王」是高招，也批評習近平「你趕緊學啊！抓不了賴清德，你還諷刺川普，你真不要臉，我忍了半天了，你他X台灣多長時間沒統一了」。

評論完美國，李毅轉批習近平抓不了賴清德。（圖／翻攝自李毅YouTube）

如今X平台上，有傳言稱李毅因為這段評論而遭人帶走，X主指出，李毅只是像千萬個小粉紅一樣發出百思不解的疑問「既然習主席每天宣揚統一，軍隊又準備好了，為何一直放空砲？」如今他被逮，是值得關注的事件。但目前並沒有官方媒體、官方消息證實李毅被抓，事件暫為網路傳聞。

X上不少網友聽聞消息，紛紛直呼「李吃了熊心豹子膽啊，這個紅線幼兒園幼兒都知道」、「李毅估計吃不上飯了」、「敬佩他是有原則的真粉紅」、「這次是我唯一支持他的一次，他就進去了」；也有許多人懷疑真實性，「什麼時候的事」、「真的被抓了嗎？」



