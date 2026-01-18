痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷

強烈冷氣團南下，即將迎來痛苦「10度殺」濕冷天氣。（示意圖／東森新聞）





中央氣象署指出，今（18）日全台各地早晚較涼，基隆北海岸、北部山區及大台北、東半部地區、恆春半島有零星短暫雨，白天各地舒適溫暖高溫可以上看24～28度，不過明（19日）起北部迎風面地區水氣稍增，20日起冷空氣南下，強度上看「強烈大陸冷氣團」。氣象粉專低溫甚至預測，低溫可能下探10度。

中央氣象署指出，19日東北季風增強，北台灣高溫略降1～2度，桃園以北、東半部地區及恆春半島轉為有雨天氣，其他各地維持多雲到晴，20日起強烈大陸冷氣團南下，北部有局部較大雨勢發生機率，中部以北地區在24日之前，低溫都將下探11度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」預測，20日起強烈冷氣團開始南下，氣溫將會大幅下降，低溫約10～13度，將持續到週六（24日）清晨，而且這波冷空氣挾帶豐沛水氣，整天下雨非常濕寒冷並伴隨強風，感受上會特別寒冷。



氣象專家林得恩也指出，「賞雪團，準備報名」，環境水氣增多，台灣中部以北、東北部及東部地區3000公尺以上的高山，都有零星降雪或地面結冰發生的機率，若安排進行賞雪活動，也請注意妥善本身保暖防寒等安全措施。

