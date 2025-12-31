痛訴前夫家暴反遭提告！前東京著衣創辦人周品均：以過來人分享

前東京著衣創辦人周品均2013年和前夫鄭景太離婚後，曾踢爆男方對她長期家暴，遭到提告，兩人當時和解收場，但近期鄭景太又指控，周品均不顧和解承諾，在社群平台再度指稱他家暴，因此提起加重誹謗罪。

台北地院昨（30）天開庭，周品均否認犯罪，強調她只是以過來人身份，鼓勵有相同經歷的女性，認為可以幫助到很多人才分享，沒有傷害的意圖，而法庭則認為，她無法舉證鄭男10多年前確實有家暴行為，原定辯論終結，但因律師須釐清舉證，最終決定明年1月28日續審。

周品均與鄭景太2004年創立網拍品牌「東京著衣」，在電商興起初期就締造年收20億的驚人成績，夫妻倆也被稱作是「網拍界神鵰俠侶」，然而2013年兩人協議離婚，婚姻、事業都走向崩解。

而周品均離婚後，2016年再自創品牌Wstyle，販售商品包含衣物、飾品、女性香氛保養品等，更身兼網紅開創YouTube頻道《葳老闆的辣雞湯》，多以自身經歷分享兩性、職場、親情等觀點，超過60萬人訂閱，其中多次提及「被家暴而離婚」話題，引發鄭景太不滿提告。

※《台視新聞》關心您：遠離家庭暴力，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助

