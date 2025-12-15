許多癌症在早期沒有明顯症狀，有時甚至只是一些容易被忽略的小變化。美國邁阿密大學西爾維斯特綜合癌症中心的腫瘤學家Mikkael Sekeres在《華盛頓郵報》特別提醒，若身體出現「持續、怪怪的變化」，就算不是典型的腫塊、排便異常或久咳不癒等常見警訊，也應請專科醫師評估。他特別點名4種罕見但值得警覺的意外症狀，雖然不一定是癌症，但若反覆發生，務必就醫查明原因。1. 喝酒後淋巴結疼痛

Sekeres 教授分享過一位特殊案例，患者每次小酌後，胸口就痛上一、兩天，原以為是酒喝太快，結果檢查竟發現胸腔內有腫塊，最後確診為何杰金氏淋巴瘤。研究顯示，約5%的何杰金氏淋巴瘤患者在飲酒後會出現特定部位疼痛，可能與血管擴張或發炎物質的釋放有關，是相當特別的紅色警訊。（編輯推薦： 拳擊女王陳念琴挺進奧運四強！因1異狀發現淋巴癌...為夢想戰勝癌魔 ）

多數人喝酒後胸口不適，多半是胃炎、食道逆流作祟，但如果每喝必痛，且痛在同一個位置（例如淋巴結、下背部），就不是「喝太快」能解釋的事了，務必給醫師檢查。

外科醫師陳榮堅也曾於部落格文章提醒，淋巴結腫大大多與感染、疲勞有關，是身體正常的免疫反應，只要會「忽大忽小」，通常不需擔心。但若摸起來變硬、不痛、不縮小、甚至固定不動，再加上體重莫名下降，就要特別注意可能不是單純發炎。

2. 輕微受傷就骨折

骨折通常來自明顯外力，例如跌倒、車禍或劇烈運動。不過，Mikkael Sekeres教授指出，若在外力不大、甚至日常活動中就發生骨折，尤其發生在較年輕族群，就要懷疑是否為「病理性骨折」。

他說明，約有5％的癌症會侵犯骨骼，而這些患者當中，又大約有8％的患者會出現病理性骨折。這類骨折多半是其他癌症轉移到骨頭造成，發生機率甚至是原發性骨癌的500倍，常見原發位置包括乳癌、肺癌、甲狀腺癌、腎臟癌與前列腺癌。（編輯推薦： 49歲立威廉罹癌二期親訴最大恐懼！腰痠背痛看不好注意6種癌警訊 ）

3. 鈣值異常飆高

高血鈣（hypercalcemia）常見於甲狀腺亢進、藥物副作用等狀況，但Mikkael Sekeres教授引用研究指出，在超過五萬名受試者中，血鈣偏高者在一年內被診斷為癌症的風險，是正常者的兩倍以上。雖然整體人數不多，但鈣值越高，風險也隨之上升。

若高血鈣是癌症導致，病人可能還會有腎結石疼痛、骨頭酸痛、噁心、便秘、情緒或認知變化等症狀。常見造成高血鈣的癌症類型包括肺癌、乳癌、腎臟癌、膀胱癌、卵巢癌、淋巴瘤與多發性骨髓瘤。因此，若血液檢查持續顯示鈣值異常升高，應讓醫師找出真正原因。

4. 不明乳房腫脹或異常分泌物

乳腺炎會造成乳房紅腫、搔癢、疼痛，多見於哺乳期，屬於發炎現象。然而Mikkael Sekeres教授指出，若未哺乳卻出現類似症狀，可能要注意罕見的發炎性乳癌（IBC）的可能性。若冰敷、抗發炎藥或抗生素治療無效，醫師可能會建議做乳房切片。

值得注意的是，多數乳癌並不是以疼痛作為主要表現，臨床上反而無痛但持續存在的腫塊或外觀異常變化，容易被輕忽且更該提高警覺，因為發炎性乳癌雖可能出現紅腫疼痛，但僅佔所有乳癌病例約1%至5%。乳房外科醫師陳以涵曾表示，所謂的發炎性乳癌是因為腫瘤細胞快速分裂及生長，會阻塞乳房皮膚內的淋巴管，導致乳房出現腫脹、發紅、發熱、疼痛等症狀。

至於乳頭分泌物，Mikkael Sekeres教授強調，多數屬於良性情況。但如果分泌物僅出現在單側乳房，或呈現間歇性但長期持續，應由乳房專科醫師評估，排除乳癌相關的可能。



原文引自：痛這裡竟是癌！腫瘤學家示警「4大冷門症狀」不是腫塊也要怕