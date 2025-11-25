痛風不是只痛腳！他腰痛一年才知「痛風石」長進脊椎，醫：愛吃●●要特別小心





49歲居住於臺東的張先生，過去一年多飽受腰痛與右腳麻痛困擾，尤其夜晚常痛到睡不著，隨著疼痛逐漸加劇，就診檢查發現第五節腰椎椎弓骨折合併脊椎解離的問題，在進行脊椎微創手術治療過程中，發現張先生的脊椎關節內竟布滿「痛風石」，這正是造成異常劇痛的原因。

張先生回憶，一年多前開始出現腰痛與腳麻情形，「有時痛、有時不痛，但常常半夜三、四點會痛醒，根本睡不好。」原以為只是工作疲勞所致，直到疼痛越來越明顯、無法繼續忍受，甚至影響日常活動。一直到轉介到花蓮慈院，術後疼痛明顯緩解，右腳麻痛大幅改善，當天即可下床行走。

手術驚見白色黏稠物，原來是痛風石卡脊椎

花蓮慈院神經脊椎微創外科主任洪祥益指出，影像檢查顯示張先生的第五節腰椎椎弓骨折並伴隨脊椎解離，一般可先以藥物治療觀察，但他的疼痛異常強烈。手術中發現，脊椎關節內長滿如白色膠狀的痛風石，卡在神經與關節縫隙間。

廣告 廣告

洪主任說，這些痛風石會不斷刺激神經、引發發炎，造成難以忍受的疼痛，甚至比坐骨神經痛更劇烈。醫療團隊運用顯微鏡技術，在不傷及神經的前提下，仔細將痛風石刮除清理，再以微創固定融合手術穩定脊椎，術後張先生疼痛立即緩解。

延伸閱讀：變天害坐骨神經痛加劇？醫揭「氣溫變化」是關鍵！教你4招助緩解不適

手術後，張先生開心表示：「原本以為要和腰痛共處一輩子，沒想到手術後就不痛了！」他感恩洪醫師及團隊的專業與細心，讓他不僅擺脫長期疼痛，也能再次安心睡好覺、恢復日常活動。







痛風不只長在腳！脊椎也可能「被攻陷」

洪祥益主任提醒，許多民眾以為痛風只會發生在腳趾、膝蓋等末端關節，但「只要有關節的地方，都可能生成痛風石」，脊椎也不例外。

他指出，花東地區痛風患者比例偏高，可能與飲食習慣及環境因素有關，特別是愛吃海鮮、甲殼類等高普林食物者。臨床上，每年都能遇到在脊椎手術中意外發現痛風石的個案。

延伸閱讀：過年大魚大肉，恐使「痛風」發作！一表看10大高普林食物排行榜，「這食物」竟是蛤蜊的4.8倍

定期追蹤尿酸值，避免痛風石攻擊關節

洪祥益主任呼籲，若為長期痛風患者，更要定期追蹤尿酸值，並與內科醫師討論藥物控制與飲食調整，避免痛風石沉積於關節造成發炎或壓迫神經，導致無法忍受的神經痛。洪祥益醫師也說，只要找出真正的原因並對症治療，就能重拾健康與笑容。

延伸閱讀：引發痛風最危險的 竟不是高普林食物！醫師揪出生活4大隱藏痛風兇手

資料來源：花蓮慈濟醫院提供

責任編輯：曾耀儀

核稿編輯：陳宛欣



更多良醫文章

日本風月場所小姐的秘密：一個手法，讓男人在床上更有「活力」

為什麼有人「更年期」很明顯，有些人卻無感？婦產科醫師：關鍵差別在這兩件事

