痛風別怪豆製品！醫點名「番茄、鵝肉」才是真地雷

全台約有百萬名痛風患者，許多人深信豆製品會使其發作。腎臟科醫師江守山指出，這是一個長久以來的誤會，雖然黃豆本身的普林含量確實偏高，但研究顯示，大豆中的異黃酮具強力抗發炎作用，反而能降低痛風發作機率，「真正容易使其發作的，反而是番茄與鵝肉」。

江守山在臉書發文提醒，評估食物是否適合痛風患者，不能只看單一成分。例如黃豆雖含普林，卻能抑制關節發炎；藍藻、螺旋藻的普林含量更高，但人體研究發現，能減少尿酸生成、促進排泄，有助降低血中尿酸濃度。他強調：「不要因為某種營養素數值高就全面排斥一類食物，應該依臨床研究結果判斷」。

他也在節目《健康晚點名》中指出，國內19歲以上族群的「四高」盛行率中，高尿酸問題已超越高血糖，顯示痛風風險逐年攀升。江守山說，一般人熟知的高風險食物包括紅肉、海鮮與啤酒，其中啤酒問題最明顯，不僅普林含量高，還會干擾人體排尿酸機制，「確實會強烈誘發痛風」。

相較之下，番茄與鵝肉雖非高普林食物，卻也被研究證實會提高血中尿酸濃度。2015年紐西蘭奧塔哥大學調查2051名痛風患者，約七成表示某些食物會引起復發，其中兩成認為「番茄」是主要誘因，實驗也證實番茄會使血中尿酸升高。

江守山提醒，約七至八成患者可透過飲食調整減少發作；若控制仍不理想，應依醫師指示服用降尿酸藥物，目前臨床常用的三種藥物已證實安全，不會傷肝腎。他也提醒，痛風急性發作時若臨時服用止痛藥，反而可能造成肝腎損傷。

