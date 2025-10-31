痛風可以吃海鮮、菇類嗎？營養師解析「痛風飲食地雷」1飲料千萬別喝

風一吹就會痛，甚至痛到不能走路，痛風是發作起來會讓人受不了的問題。很多人會以為是吃了太多普林（purine）造成，像是魚肉、菇類和豆類，所以患有痛風的人通常都不太敢吃這樣的食物。不過，是真的不能吃豆類嗎？真的是這些菇類、豆類造成的嗎？還是有其他原因呢？《優活健康網》特選此篇，解謎痛風原因。







痛風是什麼？



痛風的原因

高尿酸血症是痛風的源頭，尿酸是普林（purine）的代謝物，普林就是嘌呤，是普遍存於動植物細胞中組成DNA與RNA的核苷酸，所以我們只要攝取到具有「細胞」的食物就會攝取到普林。正常情況下，普林會進一步代謝成尿酸並從尿液中排出，所以不會出現高尿酸血症的問題。

然而，當我們攝取「太多」的高普林食物、尿酸代謝異常，還有腎臟排泄尿酸受阻時，就可能導致血液中的尿酸過高，並在血液中產生尿酸結晶而沉積在末梢關節處，就會引發嚴重的發炎問題，這就是我們俗稱的痛風。

痛風的比例

台灣的高尿酸問題也較其他國家普遍，在2023-2024年國民營養調查發現，約有18.5%的成年男性、9.2%的成年女性有高尿酸的問題，而在最近的調查則發現這數值並未有太大變動，男生略降低至17.9%，女生則增加至9.9%。

在19-44歲的年齡層中，有高達6%的男生有罹患痛風，且隨著年齡增加而大幅提高，顯示高尿酸與痛風是台灣人很常見的問題。





造成痛風的食物是什麼？



由於高普林食物會加重痛風問題，所以臨床上也將食物分成高普林、中普林與低普林含量三種，藉此提醒痛風病患不要攝取太多的高普林食物。

高普林食物（每百公克含有150～1,000毫克）：肉汁、雞精、豬肝、黃豆、香菇等

中普林食物（每百公克含有25～150毫克）：瘦肉、豆腐、豆漿、堅果等

低普林食物（每百公克含有0～25毫克）：奶製品、蛋、一般蔬菜與水果等

但這些是針對已經發生痛風，且是針對正在痛風急性期患者的提醒，對於一般民眾，這些食物並不是造成痛風的原因。





吃黃豆、香菇會不會痛風？



黃豆、黃豆製品、香菇被分在中普林或高普林食物中，讓民眾誤解吃豆製品與蕈菇會引起高尿酸血症或痛風。不過，近年來的研究卻發現高普林食物並不是引起健康人罹患高尿酸血症或痛風的主要原因，因為食物成分很複雜！

台灣有學者探討痛風罹患風險與飲食內容的關聯性，結果發現痛風罹患風險和豆類、蕈菇類的攝取量呈現負相關。這些研究大概能指出吃黃豆製品和蕈菇類並不會誘發痛風，所以過去民眾認為吃豆製品和蕈菇類會造成痛風的認知是錯誤的。

健康人可以從尿中排出尿酸，維持正常的尿酸濃度，所以攝取高普林食物時不至於產生尿酸堆積問題，但對於已經是高尿酸血症或痛風病患呢？或許，接下來這些資料可以解答一些問題。

2016年台灣痛風與高尿酸血症的診治指引中提到，蔬果類、乳製品與五穀雜糧的普林含量不高，不至於增加痛風病情。但內臟類、海鮮類、乾香菇與紫菜就比較容易讓痛風復發，所以已經罹患了痛風的人就要小心這些食物。





吃肉、海鮮與喝酒會不會痛風？



學者認為普林含量並不是痛風的決定風險因子，食物「種類」才是可能原因。吃過多的肉類、海鮮與喝太多的酒，反而比吃高普林的黃豆與香菇更會增加高尿酸的風險。

過去台灣有一項達到800位痛風病患的調查，在這調查中發現約有半數患者急性痛風發作前都有誘因，其中又以啤酒為最主要因素 （佔60%），其次為海鮮 （18%）和內臟類食物 （14%）。

美國哈佛大學醫學院分析美國國民營養調查的數據後發現，吃比較多肉和海鮮的人，血液中的尿酸顯著高於其他族群，吃較多肉的人每百毫升的尿酸顯著高了0.48毫克，而吃比較多海鮮的人也高出了0.16毫克。

除了哈佛大學的研究，2004年發表在《新英格蘭醫學期刊》的研究也探討了飲食與痛風發生的關聯性，這項大型研究追蹤了47,150名介於40至75歲的男性達12年，分析這12年間新罹患痛風的患者與其飲食的相關性。

結果發現攝取每天吃超過1.92份的肉類，會比吃少於0.81份的族群高出41%的痛風風險，這份報告中也指出攝取較多海鮮的人也有較高的痛風罹患風險，最高會增加51%，但是吃植物性食物（包含黃豆、蕈菇類）並不會提高痛風風險。





小心手搖茶果糖會增加痛風危險



英國醫學期刊的研究發現含糖飲料雖然低普林，但是卻與痛風呈現正相關。在這項研究內，共計46,393名的健康成年男性參與，調查含糖飲料攝取頻率及種類（包括各種碳酸飲料、果汁及富含果糖的水果），欲了解含糖飲料與痛風的關連性。

在長達12年的暴露追蹤下，每天喝2次以上含糖飲料者，比起幾乎不喝飲料的人，罹患痛風的風險增加了85%。而看似健康的果汁，也有著相似的結果，喝果汁者（2杯以／日）其罹患痛風的機會將近是不喝果汁者（1杯以下／月）的2倍，但是零卡碳酸飲料卻沒有這樣的問題。

根據世界衛生組織建議，精緻糖類的建議量要小於總熱量的10%，而且能在5%以下更棒。但是，我們只要隨便喝1杯含糖的手搖杯就超標了！

根據先前的統計，我們近10年的含糖飲料攝取量增加2倍，其中有5成學童每天都喝1杯飲料，87.7%的青春期的學生都有喝含糖飲料的習慣，更有25%的青少族群每天喝超過500毫升的含糖飲料。

靜宜大學的研究也發現，成年男性每週喝含糖飲料的次數為10次，女性也達到7次，這都是痛風流行的原因。

除了食物來的普林問題，別忘了人體也會代謝普林產生尿酸，研究指出有將近70%的普林來自於自身代謝，僅有30%來自於食物。甚至近年來還有研究發現痛風患者攝取低普林飲食雖然能幫助控制病情，但卻只些許減少血液中的尿酸含量。 所以痛風患者不僅要注意飲食，更重要的是要按時服藥，才能好好控制痛風問題。

（本文獲好食課授權轉載，原文為：營養師解析》痛風飲食懶人包！吃海鮮、豆腐，喝啤酒會痛風嗎？）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為痛風可以吃海鮮、菇類嗎？營養師解析「痛風飲食地雷」1飲料千萬別喝