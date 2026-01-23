痛風石壓神經釀手麻 微創手術清石助好眠 醫：4狀況及早治

骨科陳冠儒醫師提醒，若痛風石造成神經壓迫、關節變形、皮膚潰瘍或藥物控制效果不佳時，建議就醫評估手術。（圖/台中市長安醫院提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】50歲宋先生罹患痛風約20年，全身多處關節陸續出現痛風石，更導致雙手無名指與小指出現嚴重麻木，吃藥也不見改善，嚴重影響睡眠，經朋友介紹前往長安醫院骨科求診。陳冠儒醫師診斷為多處痛風石且尺神經嚴重壓迫，採用「微創超音波刀痛風石切除手術」，術後約三天，困擾他多年的手麻症狀大幅緩解。

宋先生表示，自痛風發作以來，痛風石陸續出現在雙肘、左手腕、左肩及左膝等部位。這些痛風石不僅壓到就痛，手放桌上也痛，最令他崩潰的是，雙手第四、五根手指的麻木感，吃藥也無法改善，影響日常工作與作息。

術前一處痛風石照(圖左)，術後成功清除多處痛風石(圖右)。（圖/台中市長安醫院提供）

陳冠儒醫師說明，痛風石是尿酸結晶堆積形成的硬塊，宋先生手麻的主因是肘部的痛風石長期壓迫尺神經，並引發周圍組織腫脹發炎，就像水管被重物壓住，導致神經傳導功能受阻。考量症狀已嚴重影響生活機能，遂建議進行微創手術，以清除病灶、解除神經壓迫。

微創超音波刀痛風石切除手術採用高速震動原理，震碎並清除痛風石，同時保護周圍神經與血管，達到「切硬不切軟」的效果。此手術具備傷口小、復原快、感染風險低等優勢，且僅需局部或半身麻醉，特別適合高齡或合併慢性病患者。宋先生術後恢復順利，麻木感於三日後明顯緩解。

陳冠儒醫師強調，手術是「治標」解除壓迫，而「治本」仍需透過規律服藥來穩定尿酸值。他也建議，若痛風石造成神經壓迫（如麻木、無力）、關節變形、皮膚反覆破損潰瘍或藥物控制效果不佳時，請務必及早就醫評估手術，以避免不可逆的神經損傷。