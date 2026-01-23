痛風石壓迫神經釀手麻！ 微創術後緩解 4症狀及早醫治





【NOW健康 楊芷晴／台中報導】50歲宋先生罹患痛風約20年，全身多處關節陸續出現痛風石，更導致雙手無名指與小指出現嚴重麻木，吃藥也不見改善，嚴重影響睡眠，經朋友介紹前往長安醫院骨科求診。陳冠儒醫師診斷為多處痛風石且尺神經嚴重壓迫，採用「微創超音波刀痛風石切除手術」，術後約三天，困擾他多年的手麻症狀大幅緩解。



痛風石長期嚴重壓迫尺神經 導致雙手第四、五根手指麻木感



宋先生表示，自痛風發作以來，痛風石陸續出現在雙肘、左手腕、左肩及左膝等部位。這些痛風石不僅壓到就痛，手放桌上也痛，最令他崩潰的是，雙手第四、五根手指的麻木感，吃藥也無法改善，影響日常工作與作息。





廣告 廣告

▲進行微創手術後取出痛風石，解除神經壓迫。（圖／長安醫院提供）



陳冠儒醫師說明，痛風石是尿酸結晶堆積形成的硬塊，宋先生手麻的主因是肘部的痛風石長期壓迫尺神經，並引發周圍組織腫脹發炎，就像水管被重物壓住，導致神經傳導功能受阻。考量症狀已嚴重影響生活機能，遂建議進行微創手術，以清除病灶、解除神經壓迫。



微創超音波刀高速震碎清除痛風石 並須搭配服藥穩定尿酸值



微創超音波刀痛風石切除手術採用高速震動原理，震碎並清除痛風石，同時保護周圍神經與血管，達到「切硬不切軟」的效果。此手術具備傷口小、復原快、感染風險低等優勢，且僅需局部或半身麻醉，特別適合高齡或合併慢性病患者。宋先生術後恢復順利，麻木感於三日後明顯緩解。



陳冠儒醫師強調，手術是「治標」解除壓迫，而「治本」仍需透過規律服藥來穩定尿酸值。他也建議，若痛風石造成神經壓迫（如麻木、無力）、關節變形、皮膚反覆破損潰瘍或藥物控制效果不佳時，請務必及早就醫評估手術，以避免不可逆的神經損傷。



# 首圖來源／長安醫院提供



更多NOW健康報導

▸極端低溫與劇烈溫差威脅心血管！ 年輕人也應提高警覺

▸膝蓋痛不知道看哪一科？膝關節全科中心整合預防與治療 避免跑錯科延誤黃金期