「痛風石」害竹科工程師敲鍵盤卡卡 微創超音波刀解困

〔記者許國楨／台中報導〕56歲竹科李姓工程師有痛風病史，兩年多前發現右手食指和中指出現腫塊，外觀明顯，敲鍵盤常感不適、抓握動作緊繃感，工作與心情大受影響，經前往長安醫院就診確認為痛風石，接受「微創超音波刀痛風石切除手術」(健保結付)，不僅擺脫礙眼硬塊，握拳、打字也輕鬆許多，讓他直呼：「早點開刀就好了！」

長安醫院骨科醫師陳冠儒表示，台灣痛風盛行率約1.2%至6.24%，原住民族群更高達10.42%，其中約兩成患者會發展出尿酸結晶累積的痛風石。初期影響外觀若延誤治療，將侵蝕關節、肌腱韌帶、破壞骨頭，最終導致關節腫痛、變形甚至影響走路、穿鞋等日常活動。

陳醫師說，痛風石深入周邊組織後，傳統手術只能針對較大結石處理，想清除更徹底常連帶損傷筋腱、韌帶影響術後功能，也造成傷口癒合慢、發炎、感染機會增加，相較下微創超音波刀利用高速震動原理，精準震碎並清除痛風石，同時保護神經、血管與韌帶，也因手術時間短、麻醉需求低，代表傷口更小恢復更快，對心血管疾病或糖尿病患者尤其安全，而李先生手術過程僅需局部麻醉、不需住院，術後當天即可恢復日常活動。

陳醫師提醒，若身上已經出現明顯摸得到、看得到硬腫塊，且過去曾有痛風發作紀錄，藥物治療仍無法改善，就應儘早就醫評估是否手術介入，避免拖到關節變形或皮膚破裂，增加治療難度，至於手術只是治標，真正關鍵在於長期控制尿酸，「控制得當，痛風石自然不會再找上門」。

