痛！任達華疑因「地毯太滑」慘摔迅速「踢腿翻正」

今年70歲的香港男星任達華，22號出席活動時，疑似因為地毯太滑，造成他瞬間撲倒在地，在場所有人嚇得不輕。不過隨後他馬上迅速翻滾起身，受訪時更表示自己平常有在運動，身體很健康，要大家不用擔心。

一陣驚呼聲中，香港男星任達華突然在舞台上一個不小心慘摔在地，一旁他的妻子琦琦急忙上前想要攙扶，不過隨後任達華馬上又來一個踢腿，翻滾了一圈之後迅速調整姿態重新站起來。

11／22任達華出席時裝活動時，疑似因為絨毛地面太滑，讓他摔了個底朝天，而他已經高齡70歲，就擔心這一摔讓身體出狀況，不少粉絲實在好心疼，不過事後任達華受訪時則表示，自己平常有在打高爾夫球，而且常做運動，身體十分健康，要粉絲別太擔心，這一摔雖然一度匆匆忙忙，連滾帶爬，不過最後任達華仍然靠著硬朗身體，游刃有餘扳回一城挽回形象。



