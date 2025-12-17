痛1年半卻查無病因！國三女學霸反覆腹痛跑急診 中醫揭：1體質害的

記者潘靚緯／台中報導

一名國中女學生，1年半以來因反覆腹痛送急診，中醫診治發現是肝氣鬱滯體質，導致情緒緊張就劇烈腹痛。（圖／光田醫院提供）

台中一名林姓國中女資優生，過去一年半期間，反覆出現腹脹與劇烈腹痛，嚴重時不僅痛到冒冷汗、吃不下飯，甚至還會噁心、嘔吐，多次被家人送往急診，但不論抽血、照X光或照超音波等檢查，都顯示正常，醫師只能開立止痛藥短暫壓制症狀。女資優生也曾接受腸胃科藥物治療，但效果有限，腹痛仍反覆來襲，讓女學生對進食產生巨大恐懼，嚴重影響生活品質與學習。

由於腹痛症狀久治不癒，家屬在焦慮之下四處求醫，最後前往光田綜合醫院中醫部求助，郭彥碁醫師回憶，女學生初診時臉色略顯蒼白，腹部觸診時相當緊繃，一按就感到脹悶不適。進一步詳細問診後，才發現女學生孩長期面臨課業壓力、情緒緊張，加上睡眠不足且飲食不規律，是中醫理論中的「肝氣鬱滯」體質。

郭彥碁醫師解釋，所謂「肝氣鬱滯」可理解為身體的「氣機」卡住，腸胃像被堵住一樣，吃東西反而加重不適，還會出現腹脹、腹痛、反胃甚至嘔吐等症狀。醫師強調，女學生的腹痛並非吃壞肚子，而是整體氣機受阻。這種好發於青少年時期常見的壓力、作息紊亂與緊張情緒，這類功能性腸胃不適，也可能造成檢查正常、症狀卻反覆一年半仍查不出原因。

經過問診與詳細評估後，醫師對症下藥，替女學生開立疏肝理氣、調和脾胃的中藥處方，建議改善作息，包括放慢吃飯速度、避免冰冷油膩飲食、維持規律睡眠與情緒穩定。意外的是，僅經過一周治療，女學生的腹脹與腹痛就有明顯改善，終於能正常進食，不再因突發劇痛跑急診。

郭彥碁醫師提醒，若孩童或青少年反覆腹痛但檢查正常，可能屬於與情緒、壓力相關的功能性腸胃症狀。呼籲家長留意孩子的飲食、情緒與睡眠變化，必要時可尋求中醫協助調理，避免症狀長期反覆、影響學習與生活。

