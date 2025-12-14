痞客邦出包！照片文章全消失 官方回應了

痞客邦出包，讓許多部落客氣炸。（圖／翻攝自痞客邦）





台灣知名部落格平台痞客邦（PIXNET）本月8日宣布網站改版，但改版後許多部落客反映照片、內容不見，連要插入圖片的功能都離奇消失，直到今（14）日仍有部分功能尚未恢復，官方也出面回應。

痞客邦8日在粉專發布「網站改版維護進度通知」，表示網站系統已初步切換完畢，相關功能正在持續進行細部調整與穩定作業中，也確認部分有會員登入及新版後台相關問題，正在積極陸續處理中。但由於系統維護作業尚未完全結束，為避免資料異常或功能錯誤，呼籲會員暫時不要發表或編輯文章、管理後台相關功能，待維護工作完成後，會盡快發布公告通知。

怎料一直到今日仍有部分功能尚未恢復，許多會員哀號，「這次部落格改版真的是經典級災難片，文章不見、相簿消失、總觀看人數蒸發，點進去空到可以養風。拜託，下次要改版前先確定團隊的 Wi-Fi、腦袋跟靈魂都有成功連線好嗎？」「弄了好幾天，系統變得很糟，甚至沒有辦法看到文章」「請問可以先退版回舊系統，等新系統測完無誤再上Production環境嗎？」

對此，痞客邦官方13日在臉書粉專發布「致親愛的痞客邦會員一封公開信」，內容提到「這段時間，因為系統全面重構與雲端搬遷，痞客邦帶給許多會員尤其是職業部落客極大的不便與困擾，甚至影響到您們的創作節奏與實際收入。我們看見了大量的批評、指責與失望，也深刻理解大家的憤怒與無奈，實在非常抱歉。在此，我們再三向所有受到影響的會員，致上最誠摯的歉意。」

痞客邦坦言，在時間與資源高度壓縮下，這次改版確實帶來了許多錯失，嚴重影響了所有會員的使用，這些bug、流程不順、功能不齊全，不是會員的錯，也不是創作者應該承受的代價，經營團隊會完整承擔所有責任，也強調儘管痞客邦不是完美的平台，但仍然是一個重視創作者、願意承擔錯誤、選擇長期而非短期利益的團隊，會會持續修正、持續優化，對創作者負責。

官方最新貼文中指出，相簿標題顯示已恢復正常，本日人氣數字部分也已完成今日人氣數字的回補與更新，至於即時人氣顯示正在調整同步機制，編輯器功能將恢復「原始碼」模式，讓大家可以貼上程式碼，前台相簿資料夾正在修正顯示異常問題，前台圖片樣式也正在進行版面樣式調整

