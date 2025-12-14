痞客邦改版出包！「照片文章全不見」引爆民怨 官方回應了

台灣知名部落格平台痞客邦（PIXNET）本月8日進行系統改版後，陸續傳出災情。（翻攝自臉書粉絲專頁痞客邦）

台灣知名部落格平台痞客邦（PIXNET）本月8日進行系統改版後，陸續傳出災情，不少使用者反映文章、照片消失，後台功能異常，甚至無法插入圖片，引發大量使用者不滿，官方昨（13日）在臉書發表回應。

面對外界質疑，痞客邦13日於臉書發布貼文「致會員的一封公開信」致歉，坦言此次因系統全面重構與雲端搬遷，對會員、特別是職業創作者造成不便，甚至影響創作節奏與實際收入，對此深感抱歉。官方說明，舊系統因架構老舊、技術不再受支援，且存在資安風險，近期又遭遇高強度外部攻擊，若不即時更新，恐危及創作者多年累積的內容。

痞客邦表示，新系統上線前已完整備份會員資料，目前多數問題源於新系統與外掛程式衝突，正加緊修復。平台已成立專責團隊，優先處理影響創作流程與收入的關鍵問題，並持續進行功能修正與效能優化。

官方也指出，部分相簿標題與人氣數據已陸續恢復，其他功能仍在調整中，呼籲會員給予時間。痞客邦強調，未來系統穩定後，將推出推流計畫與AI輔助工具，協助創作者提升內容曝光與創作效率。

