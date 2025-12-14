痞客邦改版出包！「照片文章全不見」引爆民怨 官方回應了
台灣知名部落格平台痞客邦（PIXNET）本月8日進行系統改版後，陸續傳出災情，不少使用者反映文章、照片消失，後台功能異常，甚至無法插入圖片，引發大量使用者不滿，官方昨（13日）在臉書發表回應。
面對外界質疑，痞客邦13日於臉書發布貼文「致會員的一封公開信」致歉，坦言此次因系統全面重構與雲端搬遷，對會員、特別是職業創作者造成不便，甚至影響創作節奏與實際收入，對此深感抱歉。官方說明，舊系統因架構老舊、技術不再受支援，且存在資安風險，近期又遭遇高強度外部攻擊，若不即時更新，恐危及創作者多年累積的內容。
痞客邦表示，新系統上線前已完整備份會員資料，目前多數問題源於新系統與外掛程式衝突，正加緊修復。平台已成立專責團隊，優先處理影響創作流程與收入的關鍵問題，並持續進行功能修正與效能優化。
官方也指出，部分相簿標題與人氣數據已陸續恢復，其他功能仍在調整中，呼籲會員給予時間。痞客邦強調，未來系統穩定後，將推出推流計畫與AI輔助工具，協助創作者提升內容曝光與創作效率。
更多鏡週刊報導
共艦要求軍機遠離喊「中國台灣」！無線電突傳一句話 讓台網友讚爆了
專家揭長壽關鍵！「少吃」讓細胞喘口氣 有助健康老化
中油油庫重劃奪建築金質獎首獎 高虹安擘劃轉型藍圖成關鍵推手
其他人也在看
LINE通話沒聲音？「元兇」竟是防詐App：籲用戶快做「這件事」秒修復
近來不少網友在社群平台反映使用LINE通話，接聽一半會出現沒聲音的情況，而災情主要集中在iPhone用戶。對此，來電辨識防詐App「Whoscall」證實，是自家App的自動網站檢查出現問題導致，目前已完成修復，用戶只要更新、重新開啟自動網站檢查功能，就能恢復正常。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
想不起前天晚餐內容？醫師示警：恐患上「手機失智症」
日本失智症權威醫師奧村步指出，過度使用智慧型手機導致的「手機失智症」若長期未改善，將造成溝通能力下降、睡眠問題加劇，也會讓人缺乏活力。他列出10項症狀供民眾自我檢測，若同時出現多項症狀就得提高警覺。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
LINE用戶快檢查 全新「防詐神器」預設竟是關閉？ 手把手教你啟動
LINE今（12）日宣布，推出全…民報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
LINE通話沒聲音 元兇竟是「這APP」 官方認了：快更新
LINE通話沒聲音 元兇竟是「這APP」 官方認了：快更新EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
大日本印刷模板技術突破 佳能NIL設備可望攻入先進製程 以低成本優勢挑戰ASML霸權 助Rapidus進攻1.4奈米｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
LINE聊天室五大詐騙陷阱 勿給認證碼小心哭出來
LINE聊天室五大詐騙陷阱 勿給認證碼小心哭出來EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
AirPods Pro 3、Pro 2同步更新 新韌體悄悄上線
【記者趙筱文／台北報導】蘋果再度替AirPods用戶送上更新。隨著iOS 26.2即將登場，Apple已悄悄釋出全新的AirPods韌體更新，這次同時涵蓋AirPods Pro 3與AirPods Pro 2，而且2款機型分別採用不同版本號，顯示更新內容可能各有側重。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
iPhone用戶快檢查！LINE「通話沒聲音」竟是防詐App害的 解方曝光
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導LINE是許多人日常必備app，近期卻有網友反映通話功能出現異常的情況，重新安裝程式或切換網路也沒用。對此，來電辨識防...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
連續大型個資外洩事件頻傳 韓媒曝「平台過度集中」是南韓危機關鍵
「自從酷澎出事後，我一天至少檢查好幾次，」不少南韓民眾私下坦言，近來大型個資外洩事件頻傳，讓安全檢查變成一種生活習慣。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 10
連YouTube執行長都不准小孩看太多Youtube 「這些名人」採取類似做法
隨著各界已日益體認到上網對青少年造成的傷害，YouTube執行長莫漢（Neal Mohan）也加入眾多科技業高層的行列，...聯合新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
《燕雲十六聲》手機版正式推出，新地圖「開封－博浪沙」與門派 「醉花陰」相繼登場
由網易遊戲旗下 Everstone Studio 工作室打造，龍邑遊戲代理的武俠開放世界動作冒險RPG遊戲《燕雲十六聲》，今（12/12）宣布備受期待的《燕雲十六聲》手機版（iOS/ Android）現已正式推出！並在預下載開啟24小時內，在超過50個地區的APP STORE免費遊戲榜榮登第一！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中華電信精采5G抽Hami Point 申請漫遊抽機票
(記者謝政儒綜合報導)迎接聖誕跨年購物、旅遊旺季，中華電信「2025歲末大回饋」推行動、漫遊優惠再加碼！申辦精采5G月繳999元以上，搭配主打100倍超高倍變焦SAMSUNG Galaxy S25 u...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
HUAWEI Mate X7 及 FreeClip 2 海外發佈，摺疊機皇與耳夾耳機完美配搭
文章來源：Qooah.com HUAWEI 於杜拜舉行全球發佈會，在海外市場一次性推出 HUAWEI Mate X7、HUAWEI FreeClip 2、HUAWEI MatePad 11.5 S 等新品。 HUAWEI Mate X7 國際版 HUAWEI Mate X7 國際版僅有 16GB+512GB 配置，售價2099歐元。 HUAWEI Mate X7是新一代摺疊機皇，採用6.49吋外屏+8吋內屏，均支援1-120Hz自適應刷新率和1440Hz高頻PWM調光。系統採用EMUI 15.0。 拍攝方面，HUAWEI Mate X7 採用 5000萬像素 RYYB 十檔物理可變光圈主鏡 + 4000萬像素 RYYB 超廣角鏡頭 + 5000萬像素 RYYB 長焦微距鏡頭+第二代紅楓原色鏡頭的豪華配置。 續航方面，HUAWEI Mate X7 內置 5600mAh 電池，支援 66W 有線快充和 50W 無線快充。 HUAWEI FreeClip 2 HUAWEI FreeClip 2 的海外售價為199歐元。 HUAWEI FreeClip 2 充電盒為方形設計，耳機本體交錯擺放減Qooah ・ 1 天前 ・ 發起對話
日本首相官邸官網遭偽造 政府示警：小心被騙個資
（中央社記者戴雅真東京12日專電）日本官房長官木原稔今天表示，對於近期查到有人假冒首相官邸官方網站「無法坐視不管」，政府將與警察廳等相關部門合作應對。首相官邸官網也公告警示，若誤入假網站，可能會被竊取個人資訊或感染電腦病毒等。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 83
NBA》Victor Wembanyama傷癒歸隊替補出戰貢獻22分 領軍馬刺斬斷雷霆16連勝晉級NBA Cup決賽
NBA Cup西區決賽今天（14日）於賭城拉斯維加斯舉行的聖安東尼奧馬刺客場對決奧克拉荷馬雷霆的比賽。此役馬刺Victor Wembanyama回歸賽場，並從板凳端貢獻22分9籃板成績，搭配上Stephon Castle、De'Aaron Fox、Devin Vassell等人得分皆破20，終場馬刺就以111比109斬斷雷霆16連勝，並成功挺進NBA Cup決賽。將在12月17日的冠軍戰中對決紐約尼克，爭取最後殊榮及每位球員逾50萬美金的高額獎金。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前 ・ 9
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 72
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 8
坣娜追思會藝人政商到場送別⋯寇世勳悲慟「太年輕了」
藝人坣娜於十月逝世，今（14）她的丈夫薛智偉為她舉辦了一場名為「IN LOVING MEMORY」的追思會，她的演藝工作跨足歌唱、戲劇、電影等領域，後來致力於瑜伽事業，也與丈夫薛智偉專注於猶太文化交流，因此有多位藝人及政商皆到場送別。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 21
又是「台南軍火幫」得標國防採購 他指「哪幾個綠營系統介入」呼之欲出
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國防部標案近日被揭由室內裝修公司「福麥國際」就拿下近6億元火藥採購標案，另還有以登記販售皮鞋、運動鞋的「大石國際」在...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 121