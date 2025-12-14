「痞客邦」系統改版出包！照片文章全消失 官方致歉了

「痞客邦」提供部落格、網路相簿等自媒體網路平台服務，至今累積超過9億篇文章，不料近日網站系統進行改版時卻出包「照片、文章全消失」。對此，痞客邦發聲，因舊系統架構老舊，維護難度極高，且存在無法忽視的資安風險，懇請給他們一點時間處理。

痞客邦。（圖／翻攝自痞客邦）

痞客邦13日在臉書發文致歉，這段時間因為系統全面重構與雲端搬遷，痞客邦帶給許多會員尤其是職業部落客極大的不便與困擾，甚至影響到部落客創作節奏與實際收入，出現了大量的批評、指責與失望，痞客邦也深刻理解大家的憤怒與無奈，實在非常抱歉。

痞客邦指出，因舊系統架構老舊，維護難度極高，長年累積的技術債，已使修一個問題、牽動多個系統，風險與成本不斷放大。舊版文章編輯器與核心模組，已不再被原廠與主流技術支援，包含瀏覽器相容性、套件停更、效能瓶頸，已無法用「小修小補」解決。

痞客邦坦言，更重要的是，舊系統存在無法忽視的資安風險，近日網站連續受到高強度的外界攻擊，前述的狀況成為無數被攻擊的弱點和缺口，內部評估如不立刻更新系統，更換核心結構，我們不敢保證創作者的多年心血不會被直接盜走或毀損。

痞客邦因為系統全面重構與雲端搬遷出現災情。（示意圖／取自pixabay）

痞客邦提到，正因如此，經營團隊做出了極為艱難、也極具風險的決定，不是「修補舊屋」，而是選擇全面重構、遷移至雲端架構，為未來打下基礎。

痞客邦表示，新系統上架前全部會員資料及內容已備份，在上線新系統時已非常謹慎地備份了每一位會員的創作內容，大部分會員若無使用外掛程式，近期內都能順利全部還原。目前出現的很多錯誤狀況，是因為新系統與各種不同的外掛程式碼的衝突，尚未能一一解決，也有部分錯碼辨識問題，都在加班處理。

痞客邦說，有些創作者已經對痞客邦感到失望，甚至想回到舊系統。但仍懇切地希望，再給我們一點時間。這次的重構，不是為了改而改、不是為了省事，而是為了讓創作者能在更穩定、安全的環境中長期經營，平台能承載更多創作形式與未來可能。

此外，痞客邦還表示，系統運行暢順後，我們會推出一系列的推流計劃及AI輔能工具，協助職業創作者能更便利的創作與得到更多的內容曝光及業務機會。

