痠痛貼布別在睡覺貼！1片超過「這時間」恐胃潰瘍、腎受損

你是不是也很常腰痠背痛呢？健康粉專透露，很多人痠痛第一反應就是「貼痠痛貼布」，覺得貼了就能止痛、放鬆。但貼布含藥成分，會透過皮膚進入血液。如果貼錯位置、貼太久、貼太多，不僅無效，還可能導致皮膚過敏、胃潰瘍，甚至腎功能受損。建議不要睡覺時貼，一次貼4至8小時，最長不超過12小時，一天貼1至2張即可。

粉專「健康多1點」發文表示，痠痛貼布含有非類固醇抗發炎藥（NSAIDs） 成分，透過皮膚吸收進血液後，會抑制保護胃黏膜的前列腺素，導致胃酸過多、胃潰瘍、胃出血，對有胃病史的人更危險。此外，藥物經腎臟代謝，會增加腎臟負擔，抑制前列腺素後，腎臟血流減少，可能導致腎功能惡化。高齡者、糖尿病、高血壓、慢性腎病患者特別要小心。

痠痛貼布一天能貼幾張？

「健康多1點」指出，一般建議一天貼1至2張即可，針對重點部位，最多不超過3至4張，不同品牌藥效不同，務必看說明書。也要避免長期依賴，找出痠痛原因才是根本解決之道。

痠痛貼布怎麼貼？

「健康多1點」說明，痠痛貼布要精準貼對位置，若是肌肉痠痛，要貼在痠痛點或肌肉走向；關節疼痛貼在關節周圍，而非正中關節；腰背痠痛則貼在兩側肌肉群，不要直接貼在脊椎骨。建議一次貼4至8小時，最長不超過12小時，睡覺不建議整夜貼。

