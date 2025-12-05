痠痛貼布用1個月…44歲男「腎功能急速惡化」 藥師示警：2類人小心

生活中心／彭淇昀報導

痠痛貼布會影響腎功能？藥師洪正憲分享一則真實案例，日本一名44歲男性因車禍受傷使用含洛索洛芬（loxoprofen）的止痛貼布，不到1個月就出現急性腎損傷，腎功能急速惡化，停用後腎功能才逐漸恢復。對此，洪正憲提醒，外用消炎止痛藥並非完全無風險，尤其對於有患有慢性腎病、血鈣偏高者來說，要小心使用。

44歲男性使用痠痛貼布不到1個月，竟出現急性腎損傷，腎功能急速惡化，藥師洪正憲提醒，對於有患有慢性腎病、血鈣偏高者來說，要小心使用。（圖／翻攝自photoAC）

藥師洪正憲在臉書發文分享一則真實案例，日本一位44歲男性身體還算健康，只是腎功能稍有下降，因此被認為是輕微的慢性腎功能減退。

洪正憲指出，2017年南子騎腳踏車時摔倒，左大腿骨折，經手術固定後檢查發現骨質疏鬆，被診斷為「原發性骨質疏鬆症」；2018年8月拆除骨釘後，9月底開始服用活性維他命D與市售鈣片來改善骨質疏鬆等問題。

不幸的是，2018年10月中他又出車禍，造成頸椎扭傷，於是開始服用含洛索洛芬（loxoprofen）的止痛藥，3次口服後改為每天貼2次的藥布，不到1個月，男子的腎功能急速惡化，肌酸酐飆升到5.16mg/dL（男性的正常值為1.4 mg/dL以下），鈣濃度也異常升高，從8.9mg/dL增至12.0mg/dL，但並無皮疹、發燒或其他明顯身體異狀，緊急住院後做腎臟切片檢查，發現患者有急性間質性腎炎、急性腎小管損傷等病理變化，是一種藥物性腎損傷的典型症狀。

洪正憲指出，在排除其他可能原因後，醫療團隊懷疑男子的急性腎損傷，可能是使用洛索洛芬止痛貼布導致，在停止使用後，患者的腎功能才逐漸恢復。

洪正憲提醒，一般來說，外用消炎止痛藥只要按照醫療人員說明正常使用，是安全又有效的，但若本身有慢性腎病、血鈣偏高的情況，在長期使用止痛藥前，得先與醫師或藥師討論，並多留意身體是否出現異常反應。

