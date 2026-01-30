痰中帶血小心！鼻咽癌男性風險高3倍，台大醫曝2「國民飲品」助防癌

台灣鼻咽癌的治療實力領先全球，但仍是國人頭頸部癌症的重要威脅。台大醫院發布最新研究成果，除了揭露家族遺傳與EB病毒（人類皰疹病毒第四型）感染是兩大危險因子外，更發現了簡單的「防癌飲食法」。醫師提醒，只要一杯綠茶或咖啡，就能有助降低罹患鼻咽癌的風險；反之，常吃醃漬食物則會增加致癌機率。國人鼻咽癌男性好發率為女性3倍，青壯年最危險

根據衛福部最新「2023年癌症登記報告」，鼻咽癌在當年度初次診斷人數共計1,456 人，雖然僅占全部惡性腫瘤個案的1.05％，但其殺傷力不容小覷。統計顯示，鼻咽癌在男性的發生率排名第15位，女性則為第19位，且男性罹病機率約為女性的3倍。

台大醫院耳鼻喉部主治醫師王成平指出，鼻咽癌的好發年齡集中在40～55歲的青壯年族群，這正是家庭經濟支柱的年齡層，但年輕族群罹病的案例也不少見。由於鼻咽位置隱密，早期症狀不明顯，國內超過7成患者確診時往往已是晚期（第三、四期）。

遺傳與EB病毒是危險因子，醃漬品要少吃

台大醫院與美國國家癌症研究院（National Cancer Institute，NCI）及中研院合作，建立了台灣第一個鼻咽癌家族世代研究。結果證實，家族遺傳與EB病毒感染是鼻咽癌最重要的危險因子。若家族成員中有人罹患鼻咽癌，其他親屬血中驗出EB病毒抗體陽性的比例也顯著偏高。

除了家族病史的統計觀察，台大醫院研究團隊更進一步深入基因層面，破解了鼻咽癌的遺傳密碼。研究發現，位於CLPTM1L/TERT基因中的全新遺傳位點，與鼻咽癌的發生風險密切相關 。團隊透過先進的「家族全外顯子定序」技術，成功揭示了潛在的致病基因變異 。這項發現不僅證實了鼻咽癌確實具有遺傳體質的科學基礎，也為未來針對高風險家族進行更精準的基因篩檢，開啟了新的契機。

此外，環境因素也扮演重要角色。研究點名以下4類高風險暴露，會讓罹癌機率比一般人高出許多：

飲食習慣： 常食用含亞硝胺的鹽醃漬食物，如鹹魚、醃菜。

生活習慣： 長期吸菸。

職業暴露： 長期接觸木屑粉塵。

化學暴露： 長期接觸甲醛環境。

怎麼吃能防鼻咽癌？綠茶、咖啡、鮮魚是好幫手

除了避開危險因子，台大研究團隊也發現了「正相關」的護體食物。針對約4,000人的對照研究顯示，攝取以下食物有助於降低鼻咽癌風險：

植物性維生素A：可透過胡蘿蔔、深綠色蔬菜攝取。

鮮魚：取代加工醃漬魚類。

綠茶與咖啡：研究發現，攝取綠茶與咖啡有助降低風險，不過，同樣含有咖啡因的紅茶則未觀察到類似效果。

風險因子 vs. 保護因子

類別 增加風險 (危險因子) 降低風險 (保護因子) 飲食 鹽醃漬食物 (鹹魚、醃菜) 植物性維生素、鮮魚、綠茶、咖啡 生活習慣 長期吸菸 (透過 EBV抗體介導) 避免吸菸 遺傳/病毒 家族病史、EBV抗體陽性 高濃度EBV中和抗體 (B細胞免疫反應)

初期三大症狀：耳朵悶塞、痰中帶血要當心

鼻咽癌早期發現治癒率高，台大醫院的五年存活率高達78％，即使是第四期，台大的五年存活率仍達66％，遠高於全國平均的59％，優於全國及國際平均。王成平醫師提醒民眾，務必留意身體發出的警訊，若出現以下三大初期症狀且持續超過兩週，應盡速至耳鼻喉科檢查：

痰中有血絲

鼻涕帶有血絲

單側耳朵有悶塞感

此外，若伴隨單側鼻塞、頸部出現不明腫塊、單側頭痛、臉部麻木或複視（看東西有雙影），都可能是腫瘤壓迫神經的徵兆。特別是有家族史或EB病毒抗體呈陽性的高風險族群，更應定期接受追蹤篩檢，把握黃金治療期。



