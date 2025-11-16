痰液如「呼吸道垃圾堆」 專家曝：充足水分是排痰關鍵

痰液如同呼吸道的「垃圾堆」，正常情況下會自然排出，但一旦堆積過多，可能阻塞呼吸道、引發感染，甚至導致呼吸困難。老年人、長期臥床患者及慢性肺病患者尤其需要注意痰液堆積問題。

老年人、長期臥床患者及慢性肺病患者尤其需要注意痰液堆積問題。

輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫師指出，充足水分攝取是預防痰液堆積的首要關鍵。「每天至少喝水2000至2500cc，能讓痰液保持稀薄狀態，更容易咳出。」身體水分充足時，痰液不會太黏稠，纖毛運動也能更有效地將痰液往上推送。醫師建議選擇溫開水，避免冰冷飲料刺激呼吸道，老年人或吞嚥困難患者則可採少量多次飲水方式，避免嗆咳。

正確姿勢與呼吸訓練同樣重要。胡主任指出，良好的姿勢能幫助痰液順利排出，應避免長時間平躺，盡量採取半坐臥姿勢，床頭抬高30至45度，利用重力讓痰液自然流動。臥床患者需由照顧者每2至3小時協助翻身拍背一次，用空掌輕拍背部由下往上，幫助痰液鬆動排出。

避免接觸刺激物與過敏原是第三項關鍵。「刺激物會讓呼吸道分泌更多黏液，形成惡性循環。」胡皓淳表示，戒菸是第一要務，香菸中的有害物質會破壞纖毛功能、增加痰液分泌。他建議民眾應避免二手菸、油煙、香水及空氣污染等刺激物，過敏體質者更應遠離過敏原，如塵蟎、花粉、寵物毛髮等，以減少過敏性鼻炎引發的鼻涕倒流和痰液增加。

胡皓淳表示，戒菸是第一要務，香菸中的有害物質會破壞纖毛功能、增加痰液分泌。

胡醫師解釋，適度運動能增強肺功能、促進痰液排出。「每天至少30分鐘中等強度運動，如快走、慢跑、游泳，能訓練呼吸肌肉、增加肺活量。」他特別推薦腹式呼吸練習：吸氣時讓肚子鼓起、吐氣時肚子凹陷，這樣能更有效清除肺部深層的痰液。

胡皓淳提醒，痰液堆積雖然常見，但透過正確的預防措施，大部分問題都能避免。若出現痰液顏色改變、發燒、呼吸困難、胸痛等症狀時，一定要立即就醫，不要拖延。特別是慢性阻塞性肺病、支氣管擴張症患者，更需做好日常痰液管理，定期回診追蹤。

