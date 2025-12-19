痰白黏稠咳嗽必備：陳皮功效、泡法與注意事項全解析

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

乾燥後的橘子皮，存放時間愈長久愈好。又稱橘柚、陳乾皮。橘子皮外層具有解表散寒，燥濕化痰的效果，可用來緩解風寒、咳嗽、痰多的情形；內層白色的部位則有通絡化痰、順氣活血的作用，可緩解痰滯經絡、咳嗽、胸痛的情形。在中藥的處方中，陳皮經常用來治療脾胃氣滯、痰濕咳喘等症狀。

止咳效果：陳皮在《神農百草經》中列為上品藥材，具有多種功效，其燥濕化痰的效果改善有痰的咳嗽效果極佳，可治療痰白黏稠、胸悶氣促的症狀。而從西醫的觀點認為，陳皮成分包括橙皮、川陳皮素、揮發油、檸檬烯、肌醇、黃酮化合 素、維生素B1、胡蘿蔔素等，其中果皮所含有的檸檬烯能刺激呼吸道黏膜，使之分泌液增多，有利於痰液的排出，而有化痰的效用。同時亦能刺激支氣管的收縮，而達到止咳的效果。

廣告 廣告

如何選購：在挑選新鮮橘皮時，應選瓣大、外皮色深紅、內面白色、肉厚、精油多、香氣濃郁者為佳。而購買陳皮時，以顏色金黃、無斑點、表面完整無破損的為佳。

如何製作：採收後的橘皮帶有塵土，必須先清除雜質、刷掉泥土後，噴淋一些清水，並切成絲狀或片狀，待風乾即可。

如何保存：置於乾燥陰涼處，只需注意防霉、防蛀就可以了，不需特別保存。

如何吃：可加熱開水沖泡陳皮水飲用，亦可於稀飯中加入陳皮水，或是切成細末的陳皮粉。

禁忌症：發熱、口乾、便祕或尿液偏黃的人不宜食用陳皮。

（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·她不抽菸、每天狂咳，一檢「支氣管塞滿痰」！醫：沒辦法恢復 教你如何有效清除痰液

·氣喘、肺阻塞都會喘...胸腔內科醫1圖揭「4大差異」 1分鐘爬不到30階可能有問題