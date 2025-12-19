〈痴心絕對〉神級組合再合體 李聖傑揭露40歲後的心碎與體悟

李聖傑繼23年前經典神曲〈痴心絕對〉後，與蔡伯南再度合作新歌〈晚成〉。（圖／華納音樂提供）

「情歌王子」李聖傑即將於12月 26、27 日首度登上台北小巨蛋舉辦《One Day 直到那一天》演唱會。在開唱進入倒數之際，他特別於今（19日）驚喜推出全新單曲〈晚成〉，這首歌由蔡伯南作曲、陳學聖作詞，也是繼23年前經典神曲〈痴心絕對〉後，李聖傑與蔡伯南的再度合作，象徵意義十足。

新歌一改過往苦情風格，轉而探討人生的心境轉折。李聖傑分享，歌詞中「不惑，真不惑嗎」，令他深有感觸，認為所謂「晚成」並非追求具體成就，而是在歷經年少衝擊後找到安定自我的步調。他坦言這次錄音不再純粹展現技巧，而是透過聲音與靈魂對話，呈現40歲後平穩且自在的生命重量。

為了迎接演藝生涯首次「破蛋」，李聖傑已進行兩個月的嚴格身體管理，並以「梭哈」形容備戰心情，更喊話：「從開場到安可，每一秒都是驚喜！」承諾從音樂編排到舞台視覺都將全面升級。

