痴漢東京電車非禮女乘客被抓 竟「跳軌逃跑」害電車停駛

電車痴漢犯罪是日本長期存在的社會問題。今（6）日上午通勤時段，一名20多歲的男子被指控在電車上實施痴漢行為後，直接從東京都品川區JR大崎車站的月台跳下鐵軌逃跑。

男子犯下痴漢行為後跳下月台從鐵軌逃跑。（示意圖／photoAC）

根據日媒《讀賣新聞》，警視廳大崎警察署的幹部指出，事發於當地時間今日上午9點10分許，一名身高約160公分、全身穿著黑色服飾的男子在東京臨海高速鐵道的「臨海線」上行列車內，非禮一名通勤途中的女乘客被當場揭露犯行。該名男子被要求在大崎車站下車後直接逃之夭夭。

警方正以《違反都騷擾防止條例（痴漢）》嫌疑追查其下落。這起事件導致了臨海線以及與其相互直通運行的埼京線部分路段運行受影響，出現停駛和延誤的情況。

電車痴漢被抓包後跳軌逃跑是常見反應，電車也會被迫停駛，影響旅客動輒數萬人。2016年東京曾發生一名男子在電車上非禮其他女性被發現。男子被站務員問話到一半時試圖跳軌逃亡，結果被另一頭到站的列車直接撞上，就醫檢查後沒有生命危險。男子最後被警方以強制猥褻、阻止列車等罪名移送法辦。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

