痴漢男大生裝睡色摸裙底27分鐘 外籍女冷靜錄影機智送他入獄9個月

李姓男大生涉嫌在公車上猥褻一名外籍女學生，強行伸手進去對方裙底內褲猥褻。（示意圖，photoAC）

校園公車竟成色狼出沒地！21歲的李姓大學生在去年9月18日晚上，盯上一名外籍女同學並尾隨上車。一路上他裝睡當掩護，手卻不安分地摸向對方大腿。被撥開後他不但沒收斂，竟然還鑽進裙底內褲裡上下其手，受害女生在驚恐中發揮機智，暗中錄影蒐證並對外求援，最後下車後順利報警抓人。

判決顯示，21歲李姓男大生在通勤公車上公然猥褻外籍女同學，他故意坐在對方身邊利用裝睡當藉口，在長達27分鐘的車程中，不僅強摸女方大腿，還將手伸進內褲裡侵犯。被害女生強忍恐懼，仍機警保持冷靜，偷偷用手機拍下李男的長相並錄影自保，趁空傳訊找救兵，直到她向周遭乘客示意求救，李男才嚇到停手。

被害女學生隨後在噴水圓環站趕緊下車報警，警方也憑藉她提供的鐵證，迅速將人逮捕歸案。李男雖然坦承犯行，卻還想辯稱沒有直接接觸對方下體，但法官比對受害者證詞與影像，狠打臉其說詞。法官痛批李男在公共運輸工具上對陌生人伸狼爪，還造成受害者難以抹滅的創傷。雖然李男在庭上表達想和解的意願，但因為他始終沒有跟對方達成和解共識，且至今都還沒取得受害者的原諒。

最終法官考量李男過去就有偷拍未遂的前科，且這樣嚴重的犯罪情節不符合減刑條件，裁定依強制猥褻罪判處有期徒刑9月，可上訴。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

