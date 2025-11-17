瘀青後怎麼辦？冰敷還是熱敷？這些藥物成分有助舒緩瘀青
作者 / 張中維藥師
瘀青是由於皮下微血管破裂，血液滲漏至皮膚下的組織，最初會呈現紅色，接著轉為藍紫、綠色，最後轉為黃色，並在一至兩週內逐漸消退。
瘀青的產生通常是外力撞擊所引起，例如跌倒、碰撞等。不過，有些人即使未受到明顯撞擊，也容易出現瘀青，這可能與以下因素有關：
當瘀青反覆發作或持續不退，就有必要尋求醫師進一步檢查，排除潛在健康問題。
撞到後第一時間的處理原則：前兩天冰敷，三天後再熱敷
面對剛出現的瘀青，許多人直覺會熱敷舒緩，但其實這樣的做法可能讓情況更嚴重。
急性期（受傷後 48 小時內）：冰敷為主
冰敷能夠讓血管收縮，減少皮下出血與腫脹，建議的冰敷方式如下：
每 1～2 小時冰敷一次，每次約 15 分鐘
使用冰袋並以毛巾隔開避免凍傷
次急性期（48 小時後）：溫敷助循環
當皮下出血已穩定，可透過溫敷促進局部血液循環，加速血塊吸收，建議：
使用熱毛巾或熱敷袋，一天數次，每次 15 分鐘
搭配抬高患部，有助於靜脈回流，減輕腫脹
藥物治療能夠幫助治療瘀青嗎？常見瘀青用藥介紹
雖然多數瘀青能自然痊癒，但若希望加速消腫與修復，市面上有多款外用藥膏具有幫助，特別是含有以下成分的製劑：
Mucopolysaccharide polysulphate（MPS）
MPS 是許多知名瘀青藥膏的主成分，其作用與肝素（Heparin）類似，具抗凝血與抗發炎效果，但穿透皮膚的能力為肝素的 50 倍。
臨床上，MPS 常用於：
鈍傷造成的皮下血腫
表層靜脈炎
活動後肌肉瘀血腫脹
Escin（七葉樹皂苷）
源自歐洲七葉樹種子，Escin 擁有多重作用：
抗發炎
抗水腫
改善微血管滲透性
增強血管張力
在台灣則常用於治療慢性靜脈功能不全引起的局部腫脹，對於瘀青的舒緩也有幫助。
Arnica（山金車萃取物）
Arnica 是一種源自歐洲與西伯利亞高原地區的菊科植物，其花朵萃取物長久以來在歐洲草本醫學中被廣泛應用於緩解跌打損傷、肌肉痠痛與皮下瘀血等症狀。
現代研究發現，Arnica 具有以下藥理作用：
抗發炎作用： 能抑制發炎介質如前列腺素與一氧化氮的生成，降低局部紅腫熱痛現象。
促進血腫吸收： 可提升局部血液循環與微血管修復能力，幫助體內殘留的血液更快代謝。
緩解腫脹與疼痛： 通過減少毛細血管通透性與刺激巨噬細胞活性，減少組織液堆積並促進修復。
哪些情況要特別小心瘀青？可能不只是小傷而已
多數瘀青屬於輕微外傷後的自然反應，通常在一至兩週內會自行消退。然而，若出現以下異常情形，可能暗示體內有其他潛在健康問題，建議儘早就醫檢查：
1. 無明顯外力撞擊，卻反覆出現瘀青
若日常活動中並未遭受碰撞，卻經常在四肢、軀幹等處發現不明原因的瘀青，可能代表血液凝固功能異常。例如血小板數量偏低、凝血因子缺乏，或有白血病、自體免疫疾病等血液相關疾病。
2. 瘀青伴隨異常出血症狀
當瘀青同時伴隨以下任一情形時，應提高警覺：
牙齦經常出血
頻繁流鼻血
尿液或糞便中出現血絲
女性月經量異常增多
這些症狀可能與血小板功能障礙、抗凝血藥物過量或凝血機制受損有關，必須透過抽血檢驗與專科評估找出真正導致頻繁瘀青的原因。
3. 瘀青合併關節腫脹、疼痛或無法行走
若瘀青發生在關節周圍，並伴隨劇烈疼痛、腫脹、活動受限或甚至發燒，可能不只是皮下出血，還可能有關節腔內出血或嚴重的軟組織損傷。此情況在血友病患者或服用抗凝血劑者中較常見，應立即就醫處理，以防關節永久性損傷。
4. 瘀青持續不退或範圍逐漸擴大
正常瘀青多在數日內開始顏色轉變，並於 1～2 週內逐漸淡化。若瘀青超過 2～3 週仍未明顯改善，或出現面積持續擴大、變硬、局部變熱等現象，可能代表：
局部血腫未被吸收
有感染風險
存在深層組織出血或慢性疾病
此時建議就醫檢查，透過超音波或抽血檢查釐清病因，避免延誤治療。
血液檢查能幫助找出瘀青的原因
如果經常出現不明原因的瘀青，醫師可能會安排一些血液檢查，來了解體內的凝血功能是否正常。以下是幾項常見檢查：
全血球計數（CBC）
這是最基本的血液檢查，可以一次看出紅血球、白血球和血小板的數量。
血小板太低時，會讓人容易出現瘀青、牙齦流血，甚至月經量變多。
也能初步判斷是否有感染、貧血或骨髓方面的問題。
凝血酶原時間（PT）與活化部分凝血時間（aPTT）
這兩項檢查是用來評估「凝血速度」是否正常。
PT：檢查外在凝血系統，常用於服用抗凝血藥的人。
aPTT：檢查內在凝血系統，常用於評估血友病或肝功能異常引起的凝血問題。
血小板功能與凝血因子檢查
有時候血小板數量看起來正常，但功能不好，還是會導致出血或瘀青，這時就需要進一步檢查。
血小板功能檢查：看血小板能不能正常運作、幫助止血。
凝血因子分析：確認身體是否缺少重要的凝血蛋白，像是第八或第九因子（血友病常見）。
凝血抗體檢查：有些人可能因為免疫系統異常，產生抗體攻擊自己的凝血因子。
瘀青雖然多半是輕微外傷後的正常反應，但其背後可能潛藏血管脆弱、凝血異常或用藥相關問題。正確處理才能避免惡化或延誤恢復。受傷後應優先冰敷，三天後再搭配熱敷與合適的外用藥膏，如含有 MPS、Escin 或 Arnica 成分的製劑，有助於促進循環、減少腫脹與加速修復。若瘀青頻繁出現、持續不退或伴隨其他出血症狀，應及早尋求醫師或藥師協助，透過血液檢查找出根本原因，保障自身健康。
【更多KingNet國家網路醫藥報導】
原文出自KingNet國家網路醫藥瘀青後怎麼辦？冰敷還是熱敷？這些藥物成分有助舒緩瘀青
