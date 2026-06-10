瘋世足 高雄翰品酒店推應援活動 在地美食、冠軍預測與住房好禮一次享有

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▲高雄翰品酒店推出世足應援活動，點用港都茶樓一鴨三吃料理，即贈送造型吸睛的足球造型流沙包4顆。

【記者 王雯玲／高雄 報導】2026世界盃足球賽熱潮正式引爆全球，高雄翰品酒店自6月11日至7月19日推出「瘋世足．翰品陪你熱血開踢」系列活動，結合在地特色美食、主題住房與館內消費回饋，邀請球迷們一同感受四年一度的足球盛事，在觀賽之餘也能享受港都美食魅力。

▲高雄翰品酒店推出世足應援組合包，精選高雄在地特色零嘴，包括梓官漁會魷魚絲、林園魚薯條及美濃饗米，活動期間享優惠價。

為滿足球迷觀賽需求，高雄翰品酒店特別推出世足應援組合包，精選高雄在地特色零嘴，包括梓官漁會魷魚絲、林園魚薯條及美濃饗米，活動期間享優惠價，於一樓TOGO伴手禮店限量販售，成為追賽事、聚會應援的最佳搭檔。

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館內人氣餐廳港都茶樓同步推出世足限定活動。凡活動期間內點用招牌一鴨三吃（一隻）料理，即贈送造型吸睛的足球造型流沙包乙組（4顆），讓用餐更添趣味。此外，每位用餐賓客還可獲得冠軍隊伍預測抽獎券一張，成功預測2026世界盃冠軍隊伍者，即有機會獲得精美好禮。

喜愛在舒適空間觀賽的旅客，也能選擇高雄翰品酒店推出的熱血應援房住房專案。凡預訂指定專案，即可獲贈世足應援組合包，在客房內一邊欣賞精彩賽事、一邊品嚐高雄在地零食，與親友共享最自在的觀賽時光。

此外，活動期間凡於港都茶樓、品日料、宴會廳或客房住宿消費，憑館內消費發票至一樓TOGO伴手禮店單筆消費滿額，即可免費獲贈琥珀核桃一瓶，數量有限，送完為止。（圖／記者王雯玲翻攝）