瘋傳北市議員中今彩539頭獎800萬 議長不忍全說了

政治中心／彭淇昀報導

媒體人王瑞德日前透露，有位北市議員突然請他喝珍珠奶茶，才得知對方中了今彩539的頭獎、獲得800萬的獎金，網友瘋猜到底是哪一位議員那麼幸運，不過多名議員相繼出面澄清。對此，國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽直言，若有人只是單純想請客，麻煩澄清清楚，別讓事情以訛傳訛，或是什麼都市傳說，造成困擾。

戴錫欽分享揮毫活動，還有他小試身手的片段。（圖／翻攝自戴錫欽臉書）

戴錫欽今（1）日在臉書發文表示，松信議員如果有人中今彩539頭獎，「那不是我，也不需問我」，並呼籲「如果有人真中獎，趕快承認」，也應該考慮請松信所有議員喝珍奶。

戴錫欽坦言，「如果沒人中獎，只是年前應景玩笑話，單純想請喝珍奶，就麻煩澄清清楚，別讓事情刻意以訛傳訛，或什麼都市傳說，造成大家困擾」。

此外，戴錫欽也向大家拜年，分享近期的揮毫活動，還有他小試身手的片段，「感謝這一年來各里辦提供錫欽服務的機會與支持，也增添農曆年前的喜氣」，最後他也祝福大家，「年節期間，每位都有機會中大獎」。

