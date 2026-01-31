瘋傳只有20％日本人持有護照...意外釣出夢多證實 網解析真實原因

娛樂中心／蔡佩伶報導

網傳日本人僅有20%的人持有護照。（圖／翻攝自pixabay）

每到連續假期，許多人都會選擇出遊放鬆心情，出國更是占多數，但近日有網友指出日本僅有20％的人持有護照，讓他不免好奇真實原因，話題掀起不少網友討論，同時還釣出來台發展多年的日籍男星夢多發言。

網友發文表示傳聞「日本人只有20％的人」有護照，讓他不禁疑問「真的假的」，針對網友的言論，男星夢多也留言回應「真的」，但對於原因並未多說，網友見狀也笑說「希望日本人多辦護照來台灣玩」。

一票網友更是瘋猜原因，有人認為是日本人「國內旅遊就玩不完了」、「日本的觀光超強，基本上不用出國」，另外則有網友提到可能是日圓貶值，「出國負擔大」。

廣告 廣告

夢多親回應網有疑問。（圖／翻攝自Threads）

更多三立新聞網報導

昔「猛拍孕肚」想流產！60歲女星悄升格當外婆 真實心聲全說了

「雅方羊肉爐」超正千金曝光！00後二代靠短影音行銷 讓品牌翻紅

昔開幕碰上疫情！琳妲餐酒館撐6年爆收攤 本人證實揭「關鍵主因」

女星斷聯前夫多年...聽兒脫口：我沒有爸爸 心疼發聲：不知生父長相

