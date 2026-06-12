瘋傳史瓦帝尼向台灣討250億！林佳龍火線反擊：中共網軍惡意造謠

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政治中心／綜合報導

台灣與非洲唯一友邦史瓦帝尼建交超過57年，近期卻遭假訊息狂轟！有外媒爆料史國總理戴羅素（Russell Dlamini）有意倒向中國，甚至傳出史國向台灣勒索近250億元資助及1200萬美元王室「大禮」。對此，外交部長林佳龍火線反擊，痛批該媒體與中共關係密切，散布惡意錯假訊息，更透露已邀請戴羅素來台參加論壇，謠言不攻自破。

國內媒體日前引述南非網媒《Swaziland News》報導，指稱史國要求台灣在3個月內掏出近250億元金援，並外加約1200萬美元的王室禮物。報導更點名戴羅素等人邀請美國知名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）向內閣提出報告，評估若轉與中國建交能否撈到更多經濟好處。由於總統賴清德與史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）才剛完成互訪，這枚震撼彈立刻在國內引發譁然。

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面對抹黑，林佳龍立刻出面滅火。他一針見血指出，放話的特定媒體長期與中共過從甚密，甚至曾受邀與中國外交部發言人會面，專門惡意產製假新聞。林佳龍強調，台灣是自由市場，致力於創造優質投資環境，絕不可能出現報導中的金錢勒索，並加碼透露已邀請史國總理來台參與大型論壇，用實際行動粉碎斷交傳言。

外交部也強力背書，點出薩克斯的發言純屬個人觀點，且早被史國國會多位友台議員猛烈砲轟。事實上，兩國高層互動熱絡，戴羅素前（2024）年曾親自訪台，今年5月賴總統搭乘史王專機出訪時，戴羅素更親自接機，展現深厚情誼。

外交部痛批，中國長期狂撒「零關稅」等經濟糖衣當誘餌，企圖拔樁並打壓台灣國際空間，但這些空頭支票只會破壞友邦內部團結。台灣將持續在既有基礎上發揮「總合外交」精神，深化台史互惠合作，穩固半世紀的鐵桿邦誼。

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