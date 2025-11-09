瘋傳吳亦凡獄中關「小黑屋」絕食身亡！官方仍無回應 入獄4年被傳5死訊

娛樂中心／綜合報導

35歲加拿大籍男星吳亦凡在2021年捲入性侵疑雲，遭法院判處13年有期徒刑，服刑完畢後將驅逐出境，入獄服刑4年的吳亦凡卻傳出因「絕食身體不堪負荷身亡」，此消息目前仍未獲官方證實，傳聞四起。這也是吳亦凡入獄4年來，第5次傳出「死亡」消息，由於中共資訊封閉，消息難以查證。

據陸媒報導，吳亦凡先前因捲入性侵與多人性派對案，法院審理後以強姦罪與聚眾淫亂罪共判刑13年，刑滿後將被驅逐出境。

有傳言吳亦凡已在獄中身亡。（圖／翻攝自艾园部落格）

近來有娛樂博主稱，吳亦凡因長期絕食抗議，健康急速下滑最終死亡；還有網友稱吳亦凡在獄中被關入「小黑屋」絕食抗議才身亡，消息迅速登上微博熱搜，不過網友實際搜尋，發現相關內容遭清空、不存在在，遭質疑傳聞可能是被帶風向或造假。

事實上，吳亦凡仍在北京指定監獄服刑，中國官方尚未對外確認任何異常狀況。中國各大新聞機構提醒，散布未經證實的消息可能觸法，也可能造成社會恐慌。

網友統計，吳亦凡自2021年入獄後，5度被傳出「死訊」，3次都發生在今年度，外界對於吳亦凡高度關心，不少粉絲仍力挺吳亦凡，認為他是被冤枉的。



