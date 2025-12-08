瘋傳婚變宥勝 慈惠搬離木屋展開新生活！有感而發：最圓滿的結束

慈惠po文透露搬家展開新生活。（翻攝慈惠IG）

藝人宥勝涉猥褻女助理，獲判緩刑5年，形象全毀的他今年4月中復出計畫喊卡後，傳已與結婚10年的妻子林慈惠結束婚姻關係，但未獲雙方證實。林慈惠昨（7日）透露在在新城市開啟新生活，似乎已搬離台中組合木屋，粉絲們則獻上生日祝福，祝福一切平安順利。

跟木屋說再見？ 慈惠曝新城市開啟新生活

林慈惠剛過43歲生日，昨在臉書發文，對於近日生活變動有感而發，談到離開前幸運的遇上木屋周圍稻田收割，成她離開前最後一次見證稻子從插秧到收穫，「感覺一切都是老天安排的最圓滿的結束」。

她還感性寫下，自己最依戀樹木土地與溪流，但再多不捨都還是必須順著流動放下，然後前進。

如今在新城市展開新生活，林慈惠也向來得及來不及說再見的朋友們說，「希望一切平安順利，期待很快能再相見束」，並說道未來的一切無法預期，但相信都會越來越好，「因為，我們始終充滿著希望和愛」。

