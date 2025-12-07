瘋傳移植心臟、換血回春！李連杰「露真面目」終於鬆口：太容易的事

娛樂中心／綜合報導

62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風。日前，李連杰PO出影片談及3招變年輕的秘訣，直呼：「太容易了」。

李連杰日前曝光影片大方關掉美顏濾鏡，露出眼角以及額頭上的皺紋，李連杰不解表示為了年輕換掉本身健康的心臟，「誰會去冒這個險」，畢竟換心會有排斥的風險，直呼：「這基本上可以被排除」。再者李連杰又談到換血，打幹細胞變年輕的技術，「這個科技到底何不合法呢」，李連杰提到如果想要變年輕，拉皮、做微調是不是更容易，而且技術相當普及。

李連杰分享自己的生死觀，透露即使不斷延長生命，「硬件終究會解體」，最終他表示心態才是最重要的，而他也在鏡頭前提到靠染頭髮、化妝或是開美顏等技巧，「那就年輕了，真的，太容易的事了」。事實上，李連杰對於外界傳聞他變年輕是靠換心臟，當時他也曾脫掉上衣闢謠，想要證明身上沒有手術傷疤，不過網友仍舊不願相信。

李連杰認為靠染髮、化妝、美顏就可以變年輕。（圖／翻攝自微博）

