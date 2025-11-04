瘋傳與春風熱戀？郭書瑤揭真實戀愛狀態 朋友驚訝爆粗口
女星郭書瑤出道17年，感情狀態一直受到外界關注，先前也傳出與天團「玖壹壹」成員春風（洪瑜鴻）從好友變成情人，但雙方皆否認緋聞。而近年演出不少戀愛戲的她，3日罕見曝光真實感情狀態，還感嘆：「等戲播完了，還是會繼續單身。」
郭書瑤2024年演出的戲劇《何百芮的地獄毒白》，在當年獲得金鐘獎7項大獎提名，3日則公開續作《何百芮的地獄戀曲》的播出資訊，她在劇中飾演「地獄來的前女友」，且其中一句台詞：「三十歲，單身八個月又四天」，立刻掀起網友討論。
戲劇預告公開後，郭書瑤便收到朋友調侃，笑說：「單身不止八個月又四天，是4年又8個月唄」，沒想到她下秒回覆：「是邁入第七年」，大方坦承已單身快7年，不僅令朋友驚訝到爆粗口，她也自虧：「等《何百芮的地獄戀曲》播完了，我也還是會繼續單身」，似乎早已習慣了朋友的反應。
其實郭書瑤過去承認過3段戀情，剛出道時和圈外男友交往，接著與《大學生了沒》出道的金陽熱戀4年，2017年與「SpeXial」團員王以綸在韓國街頭被拍到，但沒多久兩人傳出分手，還疑似鬧翻、刪光合照。3段戀情過後則未再公開認愛，儘管與春風感情緊密，兩人卻情同兄妹，甚至許下約定，春風要代替爸爸牽郭書瑤走進婚禮現場，顯示兩人的深厚情誼。
