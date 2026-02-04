瘋傳賴瑞隆民調雪崩！藍議員斷言邁粉不投他

▲高雄市長參選人綠委賴瑞隆（左）、藍委柯志恩（右）。（圖／賴瑞隆辦公室提供、翻攝自柯志恩臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026年高雄市長選情提前升溫，《新頭殼》日前公布最新民調，結果顯示，賴瑞隆支持度達43.9%，高於柯志恩的32.3%，雙方差距11.6個百分點。該結果引來大批藍營人士質疑，賴瑞隆民調1月中旬還贏過柯志恩30幾％，至今才過了2個禮拜，已雪崩下跌到只贏11％而已。國民黨發言人、新北市議員江怡臻也斷言，賴瑞隆現在非常、非常危險。

江怡臻昨上《大新聞大爆卦》指出，賴瑞隆本來就沒什麼知名度，大家對他的記憶點不高，現在好了，儘管他變成了民進黨提名的高雄市長參選人，但是大家對賴瑞隆的印象，變成一個「網路哏」了，這的確會是賴瑞隆最大的危機！

談及最新民調，江怡臻認為，山水民調公司居然會在短短時間內，賴瑞隆也沒有做什麼，卻雪崩式地跌了幾乎20％，這有沒有可能代表，初選的民調可能是假的？是所謂的民調詐欺？這就是綠營的「消風」。初選完馬上就消風，這代表什麼？根本是自打嘴巴，初選民調的時候非常「集結」，那現在不集結了嗎？大家都不支持賴瑞隆了嗎？這才是真正的賴瑞隆的危機。

江怡臻直言，賴瑞隆真的是岌岌可危，他不只是民調贏得不多，聲量現在甚至還比不上邱議瑩，邱議瑩還有一些討論聲量。此外，泛綠的盤在高雄，還是完全大於賴瑞隆，也就是泛綠支持者現在沒有完全支持賴瑞隆。「邁粉」目前有4成4的人，是不投給賴瑞隆的，所以賴瑞隆現在非常、非常危險！

