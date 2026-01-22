瘋傳邱毅哭求回台用健保「陸委會冷回4字」 梁文傑闢謠：像我會說的…但他沒求助

梁文傑回應網傳邱毅遭中國封殺，哭求回談用健保遭陸委會冷回一事。（本刊資料照）

向來挺中的前立委邱毅近期在網路上被瘋傳因說錯話遭中國視為「兩面人」封殺，慘遭限制出境，要回台用健保只能求助陸委會，卻遭冷回「慢走不送」。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑今（22日）回應，雖然這像是他會用的詞彙，但陸委會沒有接獲邱毅求助，也未對此做出任何回應過。

近日在網路出現多部疑似AI影片，標題赫然寫說「邱毅慘遭全網封殺！僅因說了一句實話，被中共定性為兩面人！哭求回臺用健保？陸委會冷回：慢走不送！」「報應來得太快！邱毅遭中共認證「兩面人」封殺，病危才知台灣好？陸委會神回應太解氣！」在網路引發討論。

近日網路上出現多隻AI影片，稱邱毅遭中國封殺，哭求返台用健保遭陸委會冷回慢走不送。（翻攝YT）

AI影片稱邱毅哭求回台用健保 遭陸委會冷回

影片內容還宣稱，邱毅因病危要看診遭中國冷淡對待，被迫要飛回台灣，但發現遭限制出境，只好祕密向海基會、陸委會求助，卻遭陸委會某位發言人推眼鏡冷回「慢走不送」。

這類AI影片相當細節，甚至形容陸委會發言人會「推眼鏡」。（翻攝YT）

要邱毅慢走不送？ 梁文傑：像我會說的…但沒有回過

陸委會例行記者會上，有媒體詢問，網傳邱毅被中國封殺，定性為兩面人，甚至帳號被凍結、限制出境？傳有求助，陸委會回說慢走不送，訊息真偽？

梁文傑回應，表示所謂「慢走不送」好像是自己會用的詞彙，但他從來沒回過這種事，陸委會沒接獲邱毅求助或對此回應過，「所以這個消息，我們並沒辦法核實，也可能是網路謠言」。

梁文傑再次強調，陸委會從來沒有接到邱毅的求助。

