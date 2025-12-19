瘋傳「山寨周杰倫」夢幻合體搶代言！本尊回應了：我們沒授權

微博瘋傳「山寨周杰倫」的廣告宣傳片段。對此，周杰倫本人也回應了。（圖／微博）

大陸知名外送平台「美團」昨（18日）隆重宣布邀請到亞洲天王周杰倫擔任代言人，也讓不少網友喊話要周杰倫來送。沒想到網上竟瘋傳一部4位「山寨周杰倫」齊聚一堂的夢幻廣告，掀起大量話題與討論。對此，周杰倫也回應了。

據了解，在「美團」宣布周杰倫擔任外賣代言人後，社群平台微博就瘋傳一段「山寨周杰倫」版本的18秒片段，只見4名男子，全部都是長相神似周杰倫出名的網紅，分別是雍杰倫、卷倫、魔都杰倫以及粥餅倫。

「你的外賣，倫家來送喔！」最後4名山寨周杰倫合體齊喊的畫面，令人噴笑不已，更直接衝上微博熱搜，造成大陸網友瘋傳熱議，話題更是直接蓋過周杰倫本人。然而，消息傳到周杰倫耳裡似乎有些不太高興。

對於「山寨周杰倫」拍攝美團影片，周杰倫所屬的杰威爾音樂向《中時新聞網》表示：「我們並不知情，也沒有授權。」據了解，4名周杰倫的分身外送員廣告不是品牌安排。實際上，周杰倫自己也拍了廣告，在網路上已經露出兩支宣傳影片。

