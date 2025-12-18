瘋傳「市場都在用500元假鈔」比對圖曝光！刑事局揭真相…央行3招教你辨真假

網上瘋傳500元假鈔已流入市面。圖／翻攝自台灣事實查核中心

社群平台與通訊軟體最近瘋傳一張「500元紙鈔真假比對圖」，圖中宣稱上方為真鈔、下方為假鈔，並稱可透過「右中左下均有500圖樣」來辨識真鈔，分享比對圖的網友更直言：「整個市場幾乎都在用500元的假鈔，一定要小心看」，消息曝光後頓時引起熱議。對此，事實查核中信檢視後，確認該比對圖並非近期事件，且相關說法也缺乏依據。

網傳500元假鈔流傳「比對圖曝光」！央行、刑事局：舊圖翻炒

查核中心檢視網傳內容後發現，這組所謂的「真假500元紙鈔比對圖」早在2020年、2022年就曾於網路流傳。查核中心2022年間就曾以相同圖片採訪刑事警察局與中央銀行發行局，當時相關單位均證實，並未出現該類型假鈔流通的情形。

針對近期再度引發關注的假鈔傳言，內政部刑事警察局16日受訪時指出，網傳圖片實際上是流傳多年的舊圖片，只是最近又被翻出散播，並非「近期出現新型假鈔」，警方並未掌握相關新案件。另外，央行也表示，目前500元偽鈔的流通率「均無異常」，進一步檢視網傳所謂「假鈔序號」後，也確認近半年內並未發現此類偽鈔流通案例，研判網傳圖片極可能為過時資料。

單靠「500圖樣」、「『圓』字被條狀箔膜擋住」就能辨識真鈔？

至於網傳「右中左下均有500圖樣才是真鈔」的說法，央行強調，並不建議民眾以單一特徵作為判斷依據，因假鈔樣態多元，不同偽造手法著重點不一，有的著重仿製光影變化箔膜（OVD）、水印或隱藏字樣，若民眾在消費環境昏暗或交易繁忙時，確實可能不易察覺細節。

此外，昔日坊間也流傳過「紙鈔右側的『圓』字若被條狀箔膜擋住就是假鈔」的說法。對此，央行說明，從國外進口空白紙鈔時，條狀箔膜就已印製完成，進口到國內後才印製字體與花紋，因此字體會位於最上層，理論上不會被箔膜遮擋。不過央行也提醒，假鈔可能刻意將字體偽製在箔膜之上，再加上實際印刷品質與鈔票磨損狀況不一，因此同樣不建議以「字體是否被箔膜擋住」作為唯一辨識標準。

如何辨識500元面額真鈔？

看一看：檢視紙鈔正面左側空白處是否浮現竹子圖案與「500」數字，並轉動檢視右下角連續花紋是否浮現面額。 摸一摸：觸摸鈔票6處凹版印刷位置，分別在正面左上角、左下角的「500」數字、左側「浮凸點」、上側「中華民國 中央銀行」、右下角「伍佰圓」國字及背面的「伍佰元」字樣，可以感受到明顯凸起。 轉一轉：正面左下角與背面左上角的「500」數字使用特殊油墨印製，輕轉紙鈔就會由金色轉為綠色；正面右側的條狀光影變化箔膜與背面中間右側的「窗式光影變化安全線」，也會呈現七彩光影與透光「500」字樣。



