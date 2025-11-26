瘋傳「與經紀人生子」羅志祥怒否認！小霜甩親子鑑定「結果曝光」
娛樂中心／綜合報導
被封為「亞洲舞王」的羅志祥（小豬），近日出版新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，重新回望過去幾年的低潮心路，也提到身邊力挺超過二十年的經紀人小霜。羅志祥在書中透露，他一直把小霜的兩個孩子放在心上，「我當他們是自己的孩子，希望他們不會覺得孤單」，隨著兩人交情深厚，也讓外界產生過度聯想，網路上冒出羅志祥祕婚、生子的謠言。對此，羅志祥工作室20日發布聲明嚴正駁斥，經紀人小霜稍早也曬出親子鑑定報告。
羅志祥近期因與經紀人小霜多年如家人的關係，再度引發外界揣測。（圖／翻攝自IG＠羅志祥）
羅志祥近期因與經紀人小霜多年如家人的關係，再度引發外界揣測，網路上更流傳多則關於他「已婚、育有子女」的惡意謠言。面對不實資訊持續擴散，羅志祥工作室20日正式發布聲明，強烈駁斥並要求停止造謠。工作室指出，近來網路社群大量流傳涉及羅志祥婚姻與子女的虛假內容，許多貼文被不斷轉發點閱，已嚴重誤導大眾，並使無辜的未成年人與非公眾人物捲入謠言之中，衍生惡劣社會影響。聲明強調，這些流傳的訊息多屬「刻意拼接、片面剪輯與惡意扭曲」，完全與事實不符，已構成侮辱、誹謗，侵害羅志祥及相關人士的合法權益。工作室要求所有製造、散布不實資訊的網友與媒體立即撤下相關內容，停止一切侵權行為。
經紀人小霜稍早也在社群發文回應，公開帶孩子做親子鑑定，結果顯示與羅志祥完全無血緣關係，親子關係為 0%。（圖／翻攝自IG＠小霜）
工作室最後重申，羅志祥及團隊將透過正當法律途徑捍衛名譽，對所有侵權行為「絕不寬待、依法追責到底」。經紀人小霜稍早也在社群發文回應，她表示：「雖然我們沒有血緣，但謝謝小豬給孩子滿滿的愛，補上他們缺少的父愛，讓他們成長過程不必自卑。謠言止於智者，我們會把真相擺給大家看。」小霜更公開帶孩子做親子鑑定，結果顯示與羅志祥完全無血緣關係，親子關係為 0%，一舉粉碎外界長期以來的猜疑。
原文出處：瘋傳「與經紀人祕婚生子」羅志祥震怒駁斥！小霜怒甩親子鑑定「驚人結果曝光」
