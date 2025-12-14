瘋出國 入出境旅次逆差恐破千萬

大陸京杭大運河沿岸的杭州江漲橋下，有康熙純金壁刻頭像和下江南的具體年分。（黃如萍攝）

交通部觀光署評估，民國114年入境旅次約850萬，但出境旅次將超過1880萬，入出境人次逆差將突破1000萬，創歷史新高。中央銀行統計也指出，114年第3季經常帳中的旅行支出66.3億美元，但旅行收入25.5億美元，逆差高達40.8億美元（約新台幣1243億元）創新高。國人寧可出國也不要在國內旅遊。

大陸為爭取國際旅客，提供免簽或落地上岸簽證，113年入境觀光客1.4億人次，產值達942億美元。114年11月20日起擴大對台胞落地簽適用口岸，從58個擴增至100個，去大陸就像去日本一樣方便，說走就走。台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁說，兩岸距離近，非常適合短時間旅遊，語言又通，今年赴陸台客將再創新高。

熟悉兩岸觀光的專家指出，大陸文旅部近年政策與宣傳力道強，推動各省縣市興建博物館，科技、文創賦能啟動，例如西安的大唐不夜城，不僅是體驗型旅遊也是文化沉浸體驗，穿唐服、旅拍等相關行業興起；各地方政府也都願意大規模投資，例如廈門的「嶼見閩南」，重現閩南文化，遊客穿越時空的多樣化非遺體驗，帶動文創產業崛起。旅遊文化扎根，樹立了中華文化尋訪特色，擠壓來台探訪中華文化的國際觀光旅次。

「大陸悶聲賺大錢。」世新觀光系副教授陳家瑜說，跨省市奢華火車專列與長江江輪，如新東方快車、絲路夢想號，及長江探索號、世紀榮耀等；四通八達的地鐵系統，直達景點，吸引自由行旅客，高檔、創新的旅遊模式，讓台灣、國際旅客前仆後繼。

大陸113年入境旅客達1.4億人次，114年預計能再創新高，台灣則還在為千萬旅客奮鬥。

中華兩岸交流協會理事長許晉睿無奈地說，國內相關旅遊無長期規畫、目標、藍圖，無法吸引國內外投資，景點軟硬體內容，百年不變，即使政府近年投入數百億元，各方一瓜分就沒有了。國旅不好，國際觀光客認為台灣不好玩，怎會來呢？

資深旅遊專家也指出，疫情期間補助國旅刺激買氣的政策曾讓觀光發展基金首度舉債，政府沒有足夠經費來提升觀光接待體系設施及服務品質的工作，降低了台灣觀光的競爭力。景文科技大學校長黃榮鵬說，觀光署推百大景點，但太多景點反而變成沒特色，例如台灣從南到北夜市都差不多，全台蚵仔煎口味差異不大，旅客只要逛北部就好，何必往中南部走？

台灣觀光另一問題是講國際化多年，旅遊產品卻沒有更新。台中、台南、高雄等中南部都會區到現在都沒有什麼國際旅客，這就是宣傳沒到位。陳家瑜說，各國對於台灣觀光印象還只有太魯閣，112年0403花蓮大地震，觀光單位在歐美的觀光宣傳無法開展，來台旅次連三個月減少。