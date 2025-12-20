瘋劉德華一輩子！紫君睽違3年出新輯 告白偶像：歐巴我愛你

「葡萄姑娘」紫君睽違三年推出新專輯《歐巴我愛你》，專輯名稱一曝光立刻引發熱議。紫君也害羞揭曉，專輯裡的「歐巴」其實不是戀人，而是她多年來始終如一的偶像劉德華。

「葡萄姑娘」紫君睽違三年推出新專輯《歐巴我愛你》。（圖／欣代唱片 提供）

紫君笑說，自己是「華仔天地」的忠實成員，從沒想過有一天，追星竟然能化成自己的專輯名稱與主打歌：「真的很不可思議！」她從學生時期就深深著迷劉德華，家中收藏了華仔所有的卡帶與CD，房間牆上甚至還貼著電影《天若有情》的海報，聊到經典畫面時眼睛立刻發亮，直呼：「華仔騎摩托車真的好帥！」

紫君回憶，她在17歲加入陸光藝工隊接受完整訓練，25歲正式出道發行第一張專輯，但無論工作多忙，她幾乎每年都會參加華仔天地的歌迷活動，甚至曾在活動中，親手把自己的專輯遞到劉德華面前。回憶起那一刻，她仍難掩感動，透露當時華仔鼓勵她，說了一句「加油喔」，讓她覺得相當窩心：「也因為那句話，更喜歡他了。」

紫君曾在活動中，親手把自己的專輯遞到劉德華面前。（圖／欣代唱片 提供）

為了追星，紫君也曾和華仔天地的朋友一起飛到香港看演唱會，今年八月也才飛到啟德體藝館觀賞了劉德華《你是我的驕傲2025演唱會》，跟著華仔跑，談起那段瘋狂又熱血的追星歲月，依舊笑得燦爛。被問到是否因為迷戀劉德華，而影響自己的擇偶條件、是否眼光過高？她笑說交往過的男友其實都和劉德華不同型，但也坦言：「如果可以像華仔那樣帥、那麼孝順、貼心，又熱心助人，當然是最好的啊！」

睽違三年再度推出新專輯《歐巴我愛你》，紫君在MV中挑戰唱跳演出，對她而言其實一點也不陌生。她笑說，因藝工隊扎實的演藝訓練，唱跳反而是自己最有把握的部分，這次能在新專輯中嘗試輕快曲風、搭配舞蹈呈現，讓她直呼相當開心，也十分享受這次的全新嘗試。紫君也將與傅振輝於2026年1月17日中午11點半於高雄鳳山和樂宴會館聯合舉辦新專輯聯合粉絲見面餐會。

紫君笑說，自己是「華仔天地」的忠實成員。（圖／欣代唱片 提供）

