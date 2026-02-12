瘋女當庭咆哮「嗆殺人」法官竟僅柔性勸導 中律公會理事長看傻：這就是我們國家的司法嗎？

中律公會理事長吳中和發文披露到法庭旁聽遭攻擊過程，抨擊台中地院法官對離譜被告行徑毫無作為。資料照片

台中法庭再傳暴力威脅！涉及多起攻擊律師案遭起訴的林姓女子前（10）日於台中地院開庭時，因不滿有人旁聽，竟當場要求旁聽者自報身份，還拿出手機對旁聽者拍照。人在旁聽席的台中律師公會理事長吳中和當場要求法官命林女刪除照片，卻被法官請出法庭，林女則在庭內繼續咆哮嗆「要殺人」，但法官毫無作為僅「柔性勸導」後任林女離去，讓吳中和大傻眼，氣得在臉書發文痛批：「這就是我們國家的司法嗎？」

這起離譜事件源於林姓女子因與弟弟打官司爭產，又不滿官司進展，竟在去年接連對弟弟委任的3名女律師分別使出當庭揮拳攻擊、埋伏公車站潑灑不明液體，甚至追進超商扯髮痛毆導致律師全身傷，還在法院當眾作勢衝撞、辱罵髒話並恐嚇：「我要殺死妳！」去年7月遭中檢起訴。

台中地院本月10日針對此案召開準備程序庭，台中律師公會理事長吳中和與秘書長特地到場旁聽。不料，林女在勘驗其追打律師的錄音時，突然轉頭瞪視旁聽席，質疑兩人是記者，甚至掏出手機對著吳中和猛拍。法官雖出言制止，林女卻像理智斷線般失控，嚇得法官先請吳中和兩人退出法庭。

沒想到，兩人退到庭外，還聽到林女在法庭內對著法官、檢察官大聲咆哮，狂吼要法警把兩人抓進來，表示要當場殺了他們，根本視法律為無物。

吳中和指出，林女當庭咆哮要殺人已是現行犯，他要求法官命其刪除偷拍照並職權告發，法官竟然回覆因為被告是女性，不適合使用強制力，會有比例原則問題，所以就沒有檢查林女的手機。

吳中和隨即向法官表示，被告當庭恐嚇要殺人已是現行犯，法官沒有當庭逮捕，至少應該要職權告發。不料法官卻回稱，要跟庭長或院長報告看後續如何處理，並「善意」告知吳中和稱，若本案法官依職權告發，吳中和與公會秘書長可能會要出庭作證，身份就會暴露，要兩人「自己斟酌考量」。讓吳中和當場傻眼，「難道律師出庭作證，還要法官提醒人身安全嗎？」

吳中和昨在臉書發文披露整個過程感慨指出：「今天我與秘書長只是一個旁聽的人，都會被這個被告恐嚇，難道沒有反覆實施之虞嗎？一再於法庭內公然大叫要殺人，每次都能夠自由離開法院，這不是法官姑息養奸或欺善怕惡的結果，讓被告肆無忌憚地在法庭公然叫囂要殺人嗎？這就是我們國家的司法嗎？

他強調，不是律師比較膽小怕死，也不是律師的命比較矜貴，而是在法庭公開審理的制度下，任何人都可以自由旁聽，法院卻一再讓一個被告反覆在法庭內公開嗆要殺律師，難道不是嚴重破壞人民對司法的信賴與尊敬嗎？



