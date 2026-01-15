瘋子董事長*賈永婕為Netflix攀台北101頂端.被轟「花瓶」網友喊腿軟 婆婆嚇到「爬一次就好了」

賈永婕挑戰徒手攀登台北101。（圖取自賈永婕Threads網頁threads.com/@janet_chia_）

美國自由攀岩傳奇名將霍諾德（Alex Honnold）24日在Netflix直播節目「赤手獨攀台北101：直播」，101董事長賈永婕率先打頭陣宣傳Netflix節目，親自挑戰攀登101大樓頂端的圓球，自嘲是「瘋子董事長」。

畫面一出立刻嚇壞眾人，就連婆婆也親自打電話拜託她：「只要爬一次就好。」

賈永婕15日反擊轟她「花瓶」、「膚淺的藝人」言論，表示「這個時代需要的是能打破傳統、願意承擔風險的人。」

賈永婕昨在社群分享攀登101頂端圓球照片，直呼「有夠高，腿很軟」，引起廣泛驚嚇和討論，不少網友稱讚賈永婕勇氣十足，也有人留言「光看照片腿都麻了」、「好可怕」。

賈永婕在社群貼出攀登101的影片，影片中她緊抓圓球旁的鋼圈，神情緊張，過程中驚呼OH MY GOD，大喊「我愛台北101！我愛台灣！」，還自稱是「最瘋狂的董座」。

針對外界轟她「花瓶」、「膚淺的藝人」甚至是「小網紅董事長」，賈永婕分享攀登影片之餘，也寫文反擊「難道董事長就不能漂亮？不能有流量？」，直言：「公開罵人不是評論，只是沒水準又無禮的行為！好吧，我現在先假裝不計較，但這些沒水準的人，請好好檢討反省！這個時代需要的是能打破傳統、願意承擔風險且敢於挑戰既有權力結構的人，並以「地表最high董事長」及「地表最強網紅董事長」自許。

賈永婕攀登101後婆婆打電話給她，拜託她「只要爬一次就好，千萬、千萬不要再上去了」，她笑回「正常人本來就不會想爬第二次啦！影片應該看得出來我不會去第二次啦！」