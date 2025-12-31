瘋掉！蔡依林大巨蛋「騎巨蟒繞場」 演出150mins零尿點

蔡依林於30日晚間在台北大巨蛋舉行演唱會，以驚艷的視覺效果打造「愉悅宇宙」震撼了全場4萬名粉絲。演出中，她騎乘30公尺巨蟒環場穿梭，成為全場高潮。整場演唱會分為5大章節、6大奇幻場景，透過3座舞台呈現150分鐘的精彩表演。現場星光熠熠，包括羅志祥、楊貴媚、曾莞婷等多位藝人都到場支持，共同見證這場視聽盛宴。

蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會登場。（圖／凌時差提供）

蔡依林的演唱會開場便令人印象深刻，舞者為她摘下象徵「愉悅與苦痛」的面具，正式揭開序幕。她站上岩石道具，演唱《SEVEN》一曲，延續專輯中致敬「布蘭詩歌」的概念，將「愉悅宇宙」具象化，氣勢十足地登場。隨後蔡依林帶來《美杜莎》，讓全場觀眾驚訝不已。30公尺長的巨蟒道具環場穿梭，透過空拍視角呈現出在小巨蛋因空間受限難以展現的視覺衝擊。回到主舞台後，她與外國舞者一同大跳排舞，演唱《DIY》時，精心設計的隊形透過空拍視角更顯驚艷。

廣告 廣告

曾莞婷也來朝聖蔡依林演唱會。（圖／黃城碩攝）

整場演唱會透過三座舞台串起150分鐘的精彩表演，分為五大章節和六大奇幻場景，無一冷場。到場朝聖的藝人陣容同樣令人矚目，羅志祥身穿黑皮衣配黑毛帽低調現身，楊貴媚向鏡頭微笑揮手，曾莞婷特別在背板前停留拍照留念。此外，男團Ozone六位成員全員到齊，與蔡依林同期出道的江美琪也和丈夫一同出席，見證蔡依林演藝生涯的重要時刻。這場大巨蛋首演不僅展現了蔡依林的舞台魅力，也透過精心設計的視覺效果，為歌迷帶來一場難忘的音樂饗宴。

更多 TVBS 報導

斥資9億！蔡依林成馴獸女王 站「30M高巨蟒」唱跳 4萬人驚呆

輔大耶誕演唱會斥資7位數卡司超強！ 羅志祥、告五人都來了

系統你醒醒！蔡依林大巨蛋起售「頁面當機」 赫見：請等6萬分鐘

大巨蛋門票2分鐘賣光！蔡依林「派作業」給粉絲：以備不時之需

