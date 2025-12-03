瘋搶許瑋甯捧花！邱澤1舉動被虧：怕老婆被抽走 見得主詫異表情神同步

娛樂中心／蔡佩伶報導



許瑋甯、邱澤上個月28日在台北文華東方酒店補辦婚禮，雖然現場未開放媒體拍攝，不過從賓客的社群也能夠略知一二，其中，女星潘奕如曬出婚禮抽捧花的片段，沒想到邱澤護妻舉動被猛虧：「像是怕老婆被抽走」。

潘奕如昨（2日）在社群中打趣形容許瑋甯婚禮搶捧花環節是「瘋搶捧花，全場失控」，表示比搶演唱會門票還瘋狂，從畫面中可以看到，當大家開始拉許瑋甯手上捧花的緞帶時，全場尖叫聲不斷，但由於拉緞帶力道頗大，許瑋甯有些招架不住，因此貼心的邱澤在後方緊緊摟住許瑋甯的腰，潘奕如見到護妻舉動也笑說「他拉著老婆彷彿怕老婆被抽走」。

值得注意的是，當捧花得主出爐時，許瑋甯、邱澤詫異的表情神同步，讓人更加好奇最終由誰拿到，事後，潘奕如也在留言替大家解答，透露是圈外男性友人搶到，而潘奕如則向《NOWNEWS今日新聞》提到許瑋甯相當貼心，還另外替弟弟準備一束捧花，希望對方能夠得到幸福。

