瘋狂抓不停？皮膚癢其實是身體「這部位」 開始拉警報
許多人以為癢只是小事，從醫學角度來看，是一個重要的訊號。癢代表身體正在嘗試和你對話，那是一種神經與免疫交會時，所釋放的警報。它可能來自皮膚表面的乾燥與敏感，也可能來自更深層的內臟問題，如肝臟，腎臟，血液或神經系統疾病，癢看似發生在皮膚，但那可能是全身健康出現變化的暗示。
臺北榮總皮膚部主任陳志強表示皮膚癢是一個非常令人不適的一種感覺，事實上造成皮膚癢的原因非常多，大多數造成皮膚癢的原因都是跟發炎反應有關，像皮膚科很多的疾病包括異位性皮膚炎乾廯，舉例來講，異位性皮膚炎因為皮膚的結構鬆散，過敏也容易進來誘發免疫反應，而導致氧的產生，那有些的癢是因為身體系統性的疾病產生的癢，比方說像洗腎的患者。他因為這些代謝產物堆積，而導致皮膚發炎，而產生的癢。
成大醫院皮膚部主治醫師 葉芮彣認為沒有病史的人，若在用藥後突然出現全身紅疹和癢，就要警覺是藥物疹。在治療方面，最重要的還是對症下藥，不同疾病需要不同的處理方式。如果病情較複雜，或皮膚表現不典型，我們有時候也需要皮膚切片來協助診斷。
癢是一種幾乎每個人都有過、卻極難忍耐的感覺。它不像劇烈疼痛會讓人無法行動，也不像暈眩一樣讓你乏力倒地，它更像是一種隱隱的折磨，不斷提醒你的存在，逼得你不得不伸手去抓。
彰濱秀傳醫院皮膚科主任黃星瑋表示，皮膚癢的問題其實在皮膚科門診很常遇到，舉凡譬如說像濕疹或是乾廯，或是異位性皮膚炎、冬季乾癢，甚至有一些洗腎患者，長期洗腎之後皮膚也都會癢，那這個癢的問題很多人就習慣一直去用手去抓，那越抓反而會覺得越癢。
竹山秀傳醫院風濕免疫科主治醫師蕭育芬指出，因為剛好要進入秋冬，天氣有比較劇烈的變化，然後呢溫差大、濕度也低，所以我們高度懷疑這群病人其實是換季癢。這是在季節轉換的時候，我們的氣候變化比較劇烈，然後濕度會下降，然後溫差變大，從皮膚的屏障就會受傷，角質就會變的不穩定。
如果你全身都癢，卻看不見明顯皮疹，或癢得特別是在夜間惡化，這時候就必須提高警覺。這很可能不是皮膚問題，而來自體內疾病。關鍵在於肝臟若受損，膽汁滯留，過多的膽鹽，會堆積於血液與皮膚，引起強烈全身癢感，有時還伴隨黃疸。
臺北榮總皮膚部主任 陳志強表示今天有人擦了藥膏不適，或者是擦的保養品不適當，甚至於我們可能貼了一個痠痛貼布，都可能誘發免疫反應，而我們知道癢跟痛走在同一條神經上，不要自己當醫生，而不要自己搔抓，因為搔抓反而本身，會讓皮膚更癢。
彰濱秀傳醫院皮膚科主任 黃星瑋指出，越抓反而會覺得越癢，這就形成所謂的抓跟癢的一個惡性循環，那最近美國的一些皮膚科教授研究發現說，其實在癢的時候，盡量不要用手去抓，因為你抓的時候其實那種痛覺，因為我們的痛覺神經，跟癢感的神經是共用的，所以你抓的時候產生痛的感覺，只是暫時取代掉，那個癢的感覺的傳遞，那等到你這個痛覺神經一過又開始復發的癢，就會越抓越癢、越抓越癢。
皮膚癢看似是小問題，但原因可能從單純乾燥，到需要較複雜治療的疾病都有。正確判斷病灶和成因，才是治療的第一步。
