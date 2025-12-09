瘋狂掃貨引海關查驗！ 台糖與蘋果糖意外共譜甜蜜傳奇

東京林檎製飴所社長池田喬俊（左）向台糖董事長吳明昌（右）展示蘋果糖製作手藝。（圖：台糖提供）

日前因來臺狂掃台糖精緻細砂引起海關查驗而爆紅的東京林檎製飴所社長池田喬俊，今（9）日造訪台糖與董事長吳明昌相談甚歡，並現場製作具有專利的蘋果糖工藝，雙方也將更進一步討論未來的合作模式，讓一場意外牽引出甜蜜的交流與日後臺日的商機。

記者會現場瀰漫一股甜甜的蘋果香，東京林檎製飴所社長池田喬俊現場製作具有專利的蘋果糖工藝，在場人員品嚐「台糖NO.1蘋果糖」後均讚不絕口！

台糖董事長吳明昌表示，獨特的蔗蜜香氣加上日本蘋果的清甜，完美勾出兩者最有韻味的靈魂，不單味覺前所未有的「烏馬義」(音似日文「好吃」的うまい），視覺也非常的「綺麗」（日文「漂亮」的漢字），台糖砂糖與池田社長製作的蘋果糖果然一拍即合。

東京林檎製飴所社長池田喬俊表示，他試驗過無數糖品後才選定台糖的產品來製作蘋果糖，吳董事長則進一步向池田社長介紹，台糖善化糖廠與虎尾糖廠延續了百年的製糖工藝，經由「壓榨、清淨、蒸發、結晶、分蜜」等5大步驟，將優質的臺灣甘蔗產製成蔗香風味獨具的砂糖，台糖精良產品享譽國際。

台糖為表達謝意並深化雙方的情誼，特別訂製Q版池田社長造型積木相送。此次會面之後雙方也將更進一步討論合作模式，期許未來能將台糖百年傳承的糖業工藝，結合池田社長的職人創意，共同將臺灣特有的蔗香風味推向國際甜點界，讓更多人有機會品嚐到臺灣限定的正宗美味，打造新一代的甜蜜傳奇。（陳婉玲報導）