瘋狂整形27次變「真人芭比」 網紅穿內衣陳屍男公務員家中

巴西網紅芭芭拉號稱「真人芭比」，近日被發現半裸陳屍在一名公設辯護人家中。翻攝當事人IG



巴西一名31歲網紅為了把自己變成「真人芭比」瘋狂接受整型手術，至少動刀27次，她的社群帳號上擁有大量粉絲追蹤，近日卻被發現半裸陳屍在一名男性公職人員家中，身上只穿著內衣，疑似向男子提供性服務，警方已展開調查。

巴西網紅芭芭拉（Barbara Jankavski Marquez）本月2日被發現陳屍在巴西聖保羅Lapa區一名51歲男性公設辯護人家中，男子向警方供稱，前一晚雇用芭芭拉為他提供性服務，他們有吸食毒品，躺在一起看電視過程中，芭芭拉突然昏厥，他以為只是睡著，並未多加留意。

後來，男子發現芭芭拉毫無反應，驚覺情況不對，趕緊進行CPR急救，9分鐘後發現無效立即報警。救護人員到場時，宣告芭芭拉於晚間9時7分死亡。

警方趕抵現場，發現芭芭拉身上只穿著內衣，左眼、背部有傷痕。男子的女性友人表示，事發當天稍早她去現場看到芭芭拉跌倒在地，眼睛的傷勢就是跌倒造成，但死亡時她不在場。警方目前正在等待毒理檢驗報告，希望釐清確切死因。

芭芭拉多次整形。翻攝當事人IG

芭芭拉在網路上暱稱是「Boneca Desumana」，被網友封為「真人芭比」，IG有5.6萬名粉絲，TikTok追蹤者也有34萬人。據悉，為了讓自己看起來像娃娃，她至少砸下170萬元接受27次手術，包括隆鼻、抽脂、隆乳、豐胸與提眉等；她猝逝的消息傳出後，粉絲們紛紛前往留言致哀。

