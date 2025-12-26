瘋狂照服員窒戀女醫護！把告誡書當結婚證書 報警逮他反變本加厲送婚戒

余姓男子愛慕醫院女同事，竟瘋狂跟騷遭判刑。示意圖／PIXABAY

彰化余姓男子今年到某醫院擔任臨時照服員時愛上一名女同事，持續傳送愛慕及求職簡訊給對方，女同事不堪其擾報警，余男接到警方發出的跟騷「書面告誡」後，竟異想天開宣稱告誡書就是兩人的「結婚證書」，繼續到醫院堵人、送戒指。彰化地院審理後，依違反《跟蹤騷擾防制法》判處余男拘役40天，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，余男原在彰化某醫院擔任外包照服員，因對院內一名女同事產生好感，自今年7月初起頻繁透過Messenger傳送求職與示愛訊息給對方。女同事不堪其擾報警處理，警方於7月15日依法核發書面告誡，要求余男停止騷擾。

廣告 廣告

不料余男收到告誡書後不僅未收斂，反向他人宣稱該份「書面告誡」就是他與對方的「結婚證書」。並在短短半個月內多次藉口求職或送禮，闖入對方工作單位尋人。

今年7月28日，余男騷擾行為變本加厲，先是在醫院旁的交通站牌埋伏守候，等不到人後又直接衝到女方辦公室，將求婚戒指託付給辦公室內同仁轉交；當天下午更再度折返辦公室堵人，因始終未見到對方，持續在辦公區域徘徊許久。

法官審理後認為，余男無視警方告誡，反覆進行相關騷擾行為，嚴重影響受害者生活與社會活動，考量他事後坦承犯行，依跟騷罪判他拘役40天，並宣告緩刑2年，且不得再對女方有任何不法侵害及跟蹤騷擾行為。



回到原文

更多鏡報報導

生控師盜作品／師走廊追罵踢群、同儕排擠 小學霸「對花蓮心寒」離鄉讀一中

黑暗19分鐘！27歲逃兵張文北車、中山恐攻釀2死7傷 犯案詳細紀錄曝光

獨家／新北市府停車場變摩鐵！公務員不倫10年 「天天午休車震」次數多到數不清