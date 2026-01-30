《瘋狂獨角獸》爆紅葉芷妤來了！首演台灣電影狂讚劇組玩具多

年度驚悚話題新作《無形》導演奚岳隆率主演葉芷妤、鳳小岳出席媒體見面會。（圖／發起日影視）





年度驚悚話題新作《無形》（Phantom）正如火如荼拍攝中，導演奚岳隆與主演葉芷妤、鳳小岳今（30）日一同出席媒體見面會；台泰混血的葉芷妤去年憑《瘋狂獨角獸》打開知名度，首度演出台灣電影被導演稱讚是「寶藏女孩」，在台灣與泰國來回奔波工作：「是很值得被世界關注的演員。」

葉芷妤前天拍《無形》到早上，接著又趕飛到泰國工作不到6小時，今天早上又飛回來台灣出席記者會，後續又要奔波到上海，工作行程滿檔，她在泰國GL劇《愛情設計》中的搭檔「Kao」也傳訊息關心：「趕快回來！」擔心她累到生病，叮嚀她要好好休息、吃維他命。

葉芷妤主演驚悚片《無形》，坦言會害怕「無形的東西」，對未知感到敬畏。（圖／發起日影視）

葉芷妤拍攝《無形》直呼興奮又好玩，與泰國劇組差異並不大，有趣的地方是台灣劇組的「玩具」特別多；導演奚岳隆說明，頭戴式耳機、遙控型設備都讓她感到很新奇。片中場景橫跨雙北市、金瓜石、基隆等地，葉芷妤開心分享：「印象最深是看到陰陽海很漂亮，會讓人不自覺靜下來。」最喜歡的在地美食是蛋餅，每次吃都覺得很滿足。

鳳小岳則說，這次片中有開到導演的愛車，剛好是他小時候夢想的車子：「讓我圓夢了，只是要飆車，很怕刮到、撞到。」稱讚首次合作的葉芷妤，非常專業又敬業，尤其《瘋狂獨角獸》能看到她的特質跟在發光，但這一定是她本身自己就有光。

《無形》劇情描述，葉芷妤飾演的社工林又默，在一次家訪後意外牽動連環悲劇，身邊接連發生多起無法解釋的神秘事件，此時遇上鳳小岳飾演的物理教授孫銘，兩人聯手追查真相，逐步逼近一項結合禁術實驗與詭異儀式的秘密計畫，而那股「看不見的力量」正悄然滲入現實世界。

